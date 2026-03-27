Fiorello punge la Rai: “Hanno mandato la replica della replica della Pennicanza, ho chiamato anche Mediaset”

Fiorello e Biggio aprono una live sui social per una divertente reazione su quanto accaduto in Rai: hanno mandato in onda la replica della replica de La Pennicanza. “Ho chiamato anche Mediaset, magari risolvono loro”.

Stamattina Fiorello e Biggio hanno aperto una live sui canali social dello showman. Motivo: la Rai ha trasmesso nella consueta Mattinanza — la striscia mattutina che replica ogni giorno alle 7.15 su Rai2 la puntata del pomeriggio precedente di La Pennicanza — la puntata del 25 marzo, già mandata in onda ieri mattina. In sostanza, la replica di una replica.

Il racconto di Fiorello

La divertente reazione di Fiorello è, come da copione, irresistibile. Il conduttore si presenta in diretta con tono solenne e dichiarazioni che mescolano indignazione e autoironia: "Siamo veramente allibiti. Gli errori succedono. Siamo esseri umani". Poi il graffio: "In Rai hanno tre reti mica una. C'è RaiPlay, Rai Storia, Rai YoYo, come fai a stare dietro a tutti. Bisogna comprendere che può succedere. Ma proprio a noi doveva succedere?"

"Ho chiamato Mediaset"

Il momento più esilarante arriva quando Fiorello racconta i tentativi disperati di rimediare alla situazione: "Stamattina ho chiamato chiunque. Non c'era uno vivo in Rai. A un certo punto ho chiamato Mediaset e gli ho detto se poteva fare qualcosa." E quando finalmente qualcuno risponde, la risposta è all'altezza dell'istituzione: "Mi hanno detto: aspetta che ora mando un fax. Questi stanno ancora al fax, capite?"

La Pennicanza va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.30 su Rai Radio2. La Mattinanza, il suo format televisivo gemello, replica la puntata del giorno precedente ogni mattina alle 7.15 su Rai2. Quello che è accaduto oggi è un cortocircuito: invece della replica di ieri pomeriggio, è finita in onda quella del 25 marzo — già trasmessa su Rai2 la mattina di ieri. Un errore che i telespettatori hanno notato subito, a differenza, come fa notare Fiorello con l'abituale grazia, di chi avrebbe dovuto evitarlo. "Già mandate la replica la mattina e va bene così", chiosa il conduttore, "ma mandare la replica della replica!"