Fiorello chiama Amadeus in diretta e svela: “Un vertice Rai gli ha detto ritorna presto, lo licenzieranno”

Fiorello chiama Amadeus in diretta a La Pennicanza e rivela: “L’ho passato a un vertice Rai, gli hanno detto ritorna presto”. Poi il saluto a Ciannamea e la battuta fulminante.

Come al solito quando c'è Fiorello, basta una sola videochiamata ed è show. La Pennicanza si è trasformata in un momento di televisione pura con Fiorello che ha collegato in diretta Amadeus davanti al pubblico, regalando un bel siparietto.

Il retroscena

Fiorello non si è limitato al saluto all'amico ora al Nove. Ha rivelato di aver messo in contatto Amadeus con un dirigente della tv pubblica: "Ho passato Amadeus a un vertice Rai e si sono salutati con tanto affetto. Gli ha detto: ritorna presto". E Amadeus poi ha aggiunto: "Marcello Ciannamea che saluto." Marcello Ciannamea, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai al tempo di Amadeus a Sanremo, era stato una figura chiave infatti in quell'anno, l'ultimo di Amadeus.

Fiorello ha incassato la citazione e ha risposto con il tempismo che lo distingue: "Ora che hai detto sta cosa lo licenzieranno domani." Poi, Amadeus: "È stato il Direttore nel nostro ultimo Sanremo. Non si può dimenticare."

Nostalgia o pressing?

Il siparietto funziona su più livelli. C'è l'affetto genuino tra i due, certo. Ma c'è anche la consapevolezza di chi sa usare una diretta per mandare messaggi che vanno oltre il pubblico in studio. Un vertice Rai che dice "ritorna presto" ad Amadeus, raccontato da Fiorello in diretta, non è gossip: è politica televisiva travestita da intrattenimento. Dopodiché è chiaro che sarà complesso riportare al più presto Amadeus di nuovo a Viale Mazzini.

Fiorello intanto si gode i risultati della sua Pennicanza. Gli ascolti sono alti anche in replica: La Mattinanza, alle 7 su Rai2, hanno debuttato con un 5% di share portando uno scarto positivo di almeno quattro punti percentuali. E sembra di ricordare Giancarlo Magalli quando a Non è la Tv lanciò un paio di bordate niente male al mattatore: "Prende fasce deboli e fa un po' meglio".