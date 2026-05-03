Marco Berry vuole lasciare il GF Vip e fa le valigie, Antonella Elia piange disperata: “Mussolini e Manzini iene”

Marco Berry vuole lasciare il GF Vip dopo l’accesa discussione con Francesca Manzini e dopo essere stato dipinto come “uomo violento”. Il concorrente ha fatto le valigie e Antonella Elia è scoppiata a piangere disperata, reduce da un acceso litigio con Alessandra Mussolini.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Berry vuole lasciare il Grande Fratello Vip. Nella Casa il clima è teso a causa di alcuni scontri piuttosto accesi tra gli inquilini, che hanno coinvolto in particolare l'ex inviato de le Iene, Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. L'uomo ha fatto le valigie e si è detto intenzionato a uscire dalla porta rossa, arrabbiato per essere stato descritto come "violento nei confronti delle donne". Ecco tutto quello che è successo e la reazione disperata di Elia.

Marco Berry fa le valigie dopo lo scontro con Manzini

Negli scorsi giorni Marco Berry ha avuto un'accesa discussione con Francesca Manzini. La comica gli aveva confidato alcune informazioni sul suo rapporto con la sorella maggiore Lilli, ma si è sentita giudicata e attaccata per i commenti del coinquilino. "Non ti ho giudicato, non ti ho fatto domande indiscrete. Ho parlato per aiutarti", aveva provato a spiegare lui, ribadendo le sue buone intenzioni. La situazione però è degenerata quando Berry ha scoperto che Manzini aveva parlato di lui con Lucia Ilardo e con Alessandra Mussolini: "Cosa vai in giro a dire di me? Sei tu che parli e racconti tutto. Devi stare zitta, mi metti in bocca cose che non ho detto". Il concorrente ha iniziato a urlare e la regia è intervenuta per allontanarlo.

Quanto accaduto con Manzini non ha lasciato indifferente Marco Berry, che è intenzionato a lasciare il reality: "Me ne vado, non sto qui a farmi dare del violento. Hanno detto che faccio paura alle donne e che sono aggressivo". In camera da letto, il concorrente ha iniziato a fare le valigie e, in alcuni video che circolano su X, si vede il momento in cui entra in confessionale per comunicare la sua intenzione. Al momento è ancora in gioco.

La reazione disperata di Antonella Elia

Dopo aver saputo quanto accaduto, Antonella Elia è scoppiata a piangere disperata. La concorrente era reduce da un'accesa discussione con Alessandra Mussolini in cucina, in cui le ha lanciato un oggetto e ha perso il controllo continuando a urlare. "Sono delle iene, che iene", ha detto rivolgendosi alle due coinquiline. Poi è corsa ad abbracciare il coinquilino, implorandolo di non andare via. "E che piangesse. La sceneggiata che ha fatto prima è stata una cosa orrenda", ha commentato Mussolini.