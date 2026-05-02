Francesca Manzini rivela: “Marco Berry ha detto che Raz Degan è matto”, scatta la censura della regia al GFVip

Al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha svelato che Marco Berry avrebbe parlato male di Raz Degan. I due hanno lavorato insieme nella trasmissione Mistero. La regia ha censurato la conversazione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip. Le ultime ore, per i concorrenti, sono state particolarmente piene di liti. In particolare, Marco Berry si è scagliato contro Francesca Manzini. Intanto, quest'ultima ha svelato a Raul Dumitras che l'illusionista avrebbe parlato male di Raz Degan. I due hanno lavorato insieme nella trasmissione Mistero. La regia ha prontamente censurato l'audio della conversazione.

Ma partiamo dal principio. Francesca Manzini non ha apprezzato il fatto che Marco Berry abbia calcato troppo la mano sul rapporto tra la concorrente e la sua famiglia. In particolare, si sarebbe espresso sul legame tra Francesca e la sorella: "Se vedi che rispondo a monosillabi capisci che non voglio parlarne, mi fa male". La gieffina, confidandosi con Raul Dumitras, ha detto di avere notato una certa mancanza di sensibilità in Marco. Avrebbe offeso anche Lucia Ilardo. Di lei avrebbe detto che "non vale niente".

Così è arrivata la rivelazione censurata dalla regia: "Pure prima parlava di Raz Degan e ha detto che è un matto vero. Ma se Raz Degan lo venisse a sapere pensi che non si incaz**rebbe?". A questo punto la regia ha censurato l'audio. In realtà è ormai una consuetudine del reality disattivare l'audio quando i concorrenti si lasciano andare a chiacchierate che coinvolgono persone estranee al Grande Fratello Vip. Il caso Alda D'Eusanio ha fatto scuola. In quel caso, la conduttrice fu squalificata dopo avere diffuso dicerie sul conto di Laura Pausini e del suo compagno Paolo Carta.

Quando la regia ha riattivato l'audio, Francesca Manzini stava parlando di quanto sia importante stare attenti alle parole che si pronunciano: "Bisogna stare attenti alle parole sempre, con tutti e tutto. Qui e fuori di qui. Da uno come lui che professa sensibilità, non te lo aspetti". Arriverà la reazione di Raz Degan?