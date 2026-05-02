Caso Signorini, come si è conclusa l’indagine interna di Endemol: “Concorrenti del GF Vip scelti perché idonei”

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Lo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini ha modificato i contorni della carriera del giornalista. Il sessantaduenne si è autosospeso da Mediaset e non dirige più il magazine Chi. Tutto ha avuto inizio dalla testimonianza di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nel programma Falsissimo di Fabrizio Corona, disse di avere subito molestie dal conduttore con la presunta promessa di un posto tra i concorrenti del reality. Così, lo ha denunciato per violenza sessuale. Signorini ha sempre respinto le accuse. Intanto, accanto alla vicenda legale, si era aperta anche un'indagine interna da parte di Endemol, casa di produzione del reality di Canale5, per verificare la regolarità dei casting del Grande Fratello Vip.

Caso Signorini: piena regolarità dei casting del GF Vip

Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha parlato dell'esito delle verifiche fatte. Secondo quanto dichiara, non sarebbe emersa alcuna irregolarità: "Quando è scoppiato il caos mediatico è stata doverosamente avviata un'indagine interna che ha fatto emergere la piena regolarità dei casting realizzati ai concorrenti del GF. Tutti i concorrenti sono stati scelti perché ritenuti idonei al programma". Dunque, secondo quanto emerso, Signorini non avrebbe usato la sua posizione di potere per agevolare l'ingresso nella casa del Grande Fratello di uomini in qualche modo a lui vicini.

La denuncia di Antonio Medugno per violenza sessuale

I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando Antonio Medugno – nel format Falsissimo di Fabrizio Corona – accusò Alfonso Signorini di averlo molestato. In cambio, la presunta promessa di una corsia preferenziale per entrare nella casa del Grande Fratello. Il modello, poi, ha presentato una denuncia. Alfonso Signorini è stato indagato per violenza sessuale. Il conduttore si è sempre dichiarato innocente e i suoi legali si sono detti fiduciosi di poter dimostrare la presunta inattendibilità della testimonianza di Medugno.

Alfonso Signorini ha lasciato Mediaset e Chi

Quando lo scandalo si è abbattuto su Alfonso Signorini, il conduttore inizialmente ha provato a ignorare la vicenda. Poi si è visto costretto ad autosospendersi da Mediaset per potersi tutelare dalla "campagna diffamatoria" che lo stava investendo. Decisione che l'azienda non ha ritenuto opportuno contrastare. Qualche mese più tardi, Signorini ha annunciato l'addio anche al settimanale Chi. Nel suo ultimo editoriale ha assicurato che la decisione era stata presa da tempo e non era legata in alcun modo alle accuse di Fabrizio Corona.