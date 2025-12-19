Le accuse di Antonio Medugno a Signorini nel nuovo video di Corona: “Vittima di molestie e violenza sessuale”

Antonio Medugno sarà protagonista della prossima puntata di Falsissimo realizzata da Fabriio Corona a partire dalle presunte chat con Alfonso Signorini. In un video che anticipa l’intervista l’ex re dei paparazzi definisce il modello “vittima di molestie e violenza sessuale”.

Fabrizio Corona anticipa, attraverso il profilo Instagram del programma YouTube Falsissimo, alcuni secondi tratti dall’intervista realizzata ad Antonio Medugno, il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip le cui presunte chat private con Alfonso Signorini, risalenti a qualche mese prima della sua partecipazione al reality, sono all’origine delle pesanti accuse lanciate ai danni del conduttore del GF Vip e direttore editoriale di Chi.

A breve la vicenda potrebbe evolversi ulteriormente con la pubblicazione di un nuovo capitolo, la seconda puntata di quello che è il servizio che ha spinto Signorini ad affidarsi ai suoi avvocati per tutelare la propria reputazione e a non rilasciare alcuna dichiarazione pubblica sulla vicenda, nonostante l’enorme risonanza mediatica ricevuta dal caso.

Antonio Medugno: “Racconto tutta la verità”

Nel video che anticipa la prossima puntata di Falsissimo, Medugno siede di fianco a Corona e racconta la sua versione della storia. “Mi ha chiesto di lavorare con lui”, sono le parole che Medugno pronuncia nel filmato diffuso attraverso il profilo Instagram di Falsissimo. Sotto, in uno dei commenti pubblicati al post, Medugno rilancia: “Lunedì uscirà la verità su tutto”.

Le accuse di Corona a Signorini: “Medugno vittima di abusi e violenza sessuale”

Ma sono soprattutto le parole contenute nella didascalia del filmato a gettare nuove ombre su una vicenda già delicata e dai contorni non and ora perfettamente definiti. Corona parla di Medugno come del “caso zero” di oltre 500 ragazzi coinvolti e lo definisce vittima di “molestie e violenza sessuale”.

A raccontare la propria versione dei fatti a Fanpage.it, qualche giorno fa, era stato Davide Donadei, un altro ex concorrente del GF Vip, che aveva dichiarato di aver intrattenuto una corrispondenza precedente al suo ingresso nella Casa con il conduttore. Alessandro Piscopo, agente di Medugno, aveva invece affermato che tra il suo ex assistito e il conduttore del Grande Fratello Vip non ci sarebbe mai stato alcun rapporto sessuale.