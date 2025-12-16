Alessandro Piscopo, ex manager di Antonio Medugno: “Al provino per il GF Signorini finse di non conoscerlo”

Il provino per il Grande Fratello Vip durante il quale Alfonso Signorini avrebbe finto di non conoscere Antonio Medugno, il regalo acquistato sul sito di Dolce & Gabbana il giorno successivo al loro primo contatto e la notte trascorsa a casa del conduttore del reality di Canale 5, durante la quale quel rapporto — fino a quel momento solo epistolare — non viene consumato a causa di una défaillance del tiktoker.

Alessandro Piscopo, ex manager di Medugno e suo ghostwriter durante la presunta fitta corrispondenza con Signorini, racconta a Fanpage.it che cosa sarebbe accaduto tra il conduttore del GF Vip e l’ex concorrente del reality a partire dall’8 aprile 2021, giorno in cui avrebbe avuto inizio la loro conoscenza.

Sei stato l’agente di Antonio Medugno all’epoca dei presunti contatti con Alfonso Signorini che Fabrizio Corona ha mostrato nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo. Fu Antonio a raccontarti di questo contatto?

Sì. Mi raccontò di avere ricevuto un messaggio da un numero che non conosceva: “Verrai chiamato per il provino del Grande Fratello, ci sarò anch'io”. Quando Antonio chiese con chi stesse parlando, gli fu risposto: “Sono Alfonso Signorini”.

In che data avrebbe ricevuto questo messaggio?

L’8 aprile 2021. Antonio mi mandò immediatamente lo screen di quel messaggio e gli rispose: “Che piacere, direttore. Grazie mille”. Il primo provino era stato fissato per 15/20 giorni dopo.

Nei 15/20 giorni che intercorrono tra il primo messaggio e il provino, ci sono stati altri contatti tra Signorini e Medugno?

Sì, i messaggi tra loro cominciano dal giorno zero. Dopo i primi contatti, Alfonso gli manda una sua foto scattata in una spa e da quel momento comincia una chat nella quale è evidente che Alfonso tenta di conquistare Antonio.

Qual era lo stato d’animo di Medugno?

Antonio era acerbo e temeva di non riuscire a essere brillante nelle risposte perché si sentiva un po’ inibito. Quindi, messaggio dopo messaggio, chiedeva a me come rispondere.

Eri il suo ghostwriter?

Sì. Cercavo di sopperire alle necessità verbali di quella che si palesava come una donna desiderosa di essere dominata. Per Antonio è stato un periodo complesso.

Falsissimo mostra un messaggio nel quale sembra che Signorini chieda ad Antonio di scegliere un regalo dal sito di Dolce & Gabbana. In che data arriva quel messaggio?

Il 9 aprile, il giorno dopo che Antonio aveva ricevuto il primo messaggio. Il regalo è stato il primo modo per attirare l’attenzione di Antonio.

Arriviamo al primo provino di Medugno per il GF. In che data è avvenuto?

Il 26 aprile.

Quindi circa 15 giorni dopo quel primo messaggio. È la prima volta che Signorini e Medugno si incontrano fisicamente?

Sì.

Tu eri presente? Hai notato se era evidente che tra loro ci fosse confidenza?

Io c’ero, ma non ho partecipato al provino. Faccio una premessa: fin dall’inizio Alfonso aveva chiesto ad Antonio di nascondermi la loro conoscenza. In un messaggio c’è proprio scritto che non avrebbe dovuto dirmi nulla. Quindi, quando arriviamo nel luogo del provino, io vengo chiuso dentro una stanza, cosa che mi stranì perché in genere partecipo senza problemi ai provini dei miei talent.

Con chi fece quel provino Antonio?

C’erano sicuramente Omar Bouriki, autore del GF, e Signorini. Non ricordo precisamente gli altri, ma dovrebbero essere stati tre o quattro autori in totale, compreso Signorini (Alfonso Signorini è autore del GF oltre che conduttore, ndr).

Che cosa ti racconta Antonio di quel provino?

Che era stato un provino con tutti i crismi.

Quindi Signorini non avrebbe alluso al fatto di conoscere Antonio e che si fossero sentiti fino a qualche ora prima?

No, assolutamente. Anzi, Antonio mi racconta addirittura che Signorini aveva avuto qualche uscita strana, quasi antipatica, nei suoi confronti.

Finito il provino, i contatti tra Antonio e Signorini ricominciano immediatamente?

Si raffreddano un po’.

Perché?

Non ti saprei dire. Forse perché Antonio non riusciva a rispondere sempre brillantemente, visto che io non ero sempre disponibile. Forse Signorini aveva avvertito un certo distacco da parte di Antonio, anche perché lui non era certo di essere stato scelto per entrare nel cast del GF e quindi tendeva a tentennare. Finché, il 28 o il 29 aprile, Alfonso lo invita a cena a casa sua. Antonio aveva un evento il giorno dopo, per cui Alfonso lo avrebbe ospitato a dormire da lui.

Che cosa ti racconta Antonio di quella cena e di quella notte?

Quella sera Antonio mi chiama da casa di Alfonso e mi dice che non ce la fa. Che c’era stato un avvicinamento subito dopo la cena, ma che lui non aveva retto: era andato in palla e, quando Signorini aveva provato ad avvicinarsi, era stato male. Mi dice che ci aveva provato, ma che non ce l’aveva fatta. Quindi mi chiede di trovare una soluzione e di mandare un’auto a prenderlo. Era molto provato. Alla fine, però, è rimasto lì a dormire, in una camera diversa da quella di Alfonso che gli era stata messa a disposizione.

Perdonami, ma con quale idea Medugno aveva accettato di andare a cena a casa di Signorini?

Come uno che non poteva dire di no. Parliamo di ragazzi che sognano di fare il Grande Fratello e di cambiare vita.

Per cui non c’è stato tra Signorini e Medugno alcun rapporto sessuale.

Assolutamente no.

Dopo quella notte che cosa accade? Medugno fu trattato male?

No, anzi. Il giorno dopo riceve un messaggio in cui Alfonso gli scrive di essersi reso conto che non era pronto a vivere determinate emozioni, che lo considerava speciale e di non preoccuparsi. A quel punto smettono di sentirsi, se non per qualche messaggio sporadico, e a settembre l’edizione del GF parte senza che Antonio faccia parte del cast.

Quando riprendono i contatti tra Signorini e Medugno?

Alfonso viene a sapere che, a fine 2021, Antonio era salito a Roma e aveva trascorso una notte di fuoco con Clarissa Selassiè, appena eliminata dal GF. Quindi, a inizio 2022, manda un messaggio ad Antonio e gli scrive: “So che vieni a Roma a scoparti le principesse e non ti scopi le regine. Pessima strategia”. In pratica, anche se silenziosamente, Alfonso monitorava le mosse di Antonio, tanto che gli dice addirittura di avere scoperto un suo secondo flirt, quello con Giulia D’Urso.

In che data Antonio riceve questo messaggio?

Era il 17 gennaio. Quando Antonio chiede a Signorini come abbia fatto a saperlo, Alfonso risponde: “Hai a che fare con una regina assai potente”. A quel punto Antonio — ma in realtà a rispondere ero io — gli scrive: “Sì, me ne sono accorto a settembre”, alludendo al fatto che non era entrato a far parte del cast. Passano cinque ore e Signorini gli scrive che due giorni dopo sarebbe stato chiamato per fare un nuovo provino per il GF, questa volta via Zoom. Il 19 gennaio Antonio riceve un altro messaggio in cui Signorini gli scrive “È fatta” e il 28 gennaio, nove giorni dopo, Antonio entra nella Casa.

Tra il 17 gennaio — giorno in cui i contatti sarebbero ripresi — e l’ingresso nella Casa di Medugno il 28 gennaio, ti risulta ci siano stati incontri tra Antonio e Alfonso?

No, nessuno.

Antonio Medugno ti ha contattato dopo la messa in onda della puntata di Falsissimo?

Mi ha contattato suo padre, con fare aggressivo. Ma è stato Antonio a dire a Fabrizio Corona che io possedevo tutti i messaggi.

Ti risulta ci siano stati altri ex concorrenti del GF ad avere avuto un legame personale con Signorini?

Ho conosciuto più di una persona che sostiene di avere avuto con lui dei contatti telefonici, ma l’unico legame che posso certificare, proprio in virtù della chat in mio possesso, è quello con Antonio.

Perché hai deciso di parlare oggi, a quattro anni dal 2021?

La scelta di parlare non nasce da un sentimento di vendetta. Io sono classe 1987, sono cresciuto a pane e Mediaset, e conosco professionalmente la famiglia che ne detiene la proprietà (la famiglia Berlusconi, ndr). Ho ritenuto opportuno dire la verità e agire secondo coscienza.

Credi che gli screen di queste chat siano circolati anche a Mediaset? Che qualcuno fosse a conoscenza di questa vicenda?

Non saprei. Io posso parlare di Antonio perché ho elementi che certificano quanto accaduto. Non posso parlare per gli altri.