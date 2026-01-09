Signorini in tribunale: “Calunnie di Corona, vuole distruggermi. Antonio Medugno? Soggetto particolare”

Alfonso Signorini ha respinto con forza tutte le accuse derivate dallo scandalo scatenato da Fabrizio Corona con le puntate di Falsissimo e la denuncia di Antonio Medugno per violenza sessuale ed estorsione. Nega ci sia stato un “sistema Signorini” per entrare al GF Vip, perché “a decidere erano in molti, non io da solo”.

Alfonso Signorini ha respinto con forza tutte le accuse derivate dallo scandalo scatenato da Fabrizio Corona con le puntate di Falsissimo e la denuncia di Antonio Medugno per violenza sessuale ed estorsione. Nega ci sia stato alcun ricatto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip e che non ci sia alcun "sistema Signorini", perché "a decidere erano in molti, non io da solo".

Ieri mattina, dopo essersi autosospeso da Mediaset, Signorini si è presentato al quarto piano del Palazzo di giustizia, dove è rimasto per circa quattro ore insieme ai suoi avvocati, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Su sua stessa richiesta, è stato interrogato alla presenza dei pm titolari del fascicolo, del procuratore Marcello Viola e degli investigatori della Squadra mobile. Il direttore editoriale di Chi, ancora in carica dopo lo scandalo, ha reso dichiarazioni spontanee e ha poi risposto a tutte le domande, con l’obiettivo — è stato spiegato — "di integrare, precisare e chiarire la propria versione dei fatti".

Un punto è stato ribadito più volte durante le tre ore di interrogatorio: "Nego tutte le accuse, non c’è mai stata alcuna violenza o estorsione", partendo dagli scenari privati denunciati da Antonio Medugno, giurando di non aver mai commesso violenze. Pur senza smentire l’esistenza di vecchi contatti di natura professionale con l’ex concorrente del Gf, mai però finalizzati, a suo dire, a un favoritismo per entrare al GF Vip.

I legali di Signorini, nei giorni scorsi, hanno diffidato i giganti del web dal diffondere i contenuti di “Falsissimo” per arginare il fenomeno che sta danneggiando il loro assistito. Davanti ai magistrati, il giornalista ha offerto una ricostruzione alternativa dei fatti, dicendosi vittima di una campagna diffamatoria portata avanti da Corona, a sua volta indagato per revenge porn: "Una macchinazione per distruggermi", ha affermato. E sulla querela presentata dall’ex concorrente del Gf, Signorini non ha mostrato dubbi: "È un soggetto particolare, penso sia una questione di pubblicità".

Al momento, secondo quanto emerso, in Procura non risultano altre querele, nonostante a fine 2025 l’ex gieffino Gianluca Costantino avesse dichiarato di valutare un’eventuale denuncia.