Alfonso Signorini sospende tutti gli impegni con Mediaset dopo le accuse di Corona

Con un comunicato diffuso alla stampa pochi minuti fa, Mediaset fa sapere che Alfonso Signorini, dopo la vicenda che lo vede coinvolto dopo le accuse di Fabrizio Corona, ha sospeso in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con l'azienda.

"Mediaset agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi" – si legge nel comunicato – "In quanto parte di un primario gruppo europeo quotato, Mediaset ha il dovere di tutelare, l’integrità delle proprie attività e dei prodotti editoriali, nonché la propria reputazione nei confronti del mercato e del pubblico". Dopo aver ribadito che sono in corso tutti gli accertamenti e verifiche sul presunto "sistema Signorini" di cui parla l'ex re dei paparazzi delle puntate del suo format Falsissimo, l'azienda annuncia che "accoglie la decisione di Alfonso Signorini di sospendere cautelativamente il suo impegno editoriale, stante l’esigenza di tutelare sé stesso e le persone interessate nella vicenda mediatica in cui è rimasto suo malgrado coinvolto".

I legali di Signorini: "Campagna calunniosa e diffamatoria"

Gli avvocati di Alfonso Signorini in sede civile e penale, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno commentato la decisione del conduttore che rinuncia quindi alla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip. In una nota diffusa alla stampa parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" volta a "distruggere" la sua onorabilità. Il conduttore si sarebbe sentito costretto a sospendere ogni suo impegno editoriale con Mediaset, "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media".

La reazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha condiviso la notizia su Signorini circolata poco fa tra le sue stories di Instagram. Questo il suo commento: "Costretto a farlo dai padroni che rimangono nel silenzio omertoso, come quasi tutta la stampa, vergogna".