Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini: lo accusa di violenza sessuale ed estorsione

Antonio Medugno ha depositato formale querela contro Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. L’ex concorrente del GF Vip ha chiesto alla Procura di valutare eventuali responsabilità da parte di terzi.

Come anticipato da Fabrizio Corona, Antonio Medugno ha depositato formale querela nei confronti di Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto espressamente alla Procura di valutare eventuali responsabilità da parte di terze persone. Una richiesta spiegata così dai suoi legali:

Nel corso della redazione dell'atto sono emersi ulteriori profili rispetto a quelli già resi noti nelle dichiarazioni del sig. Medugno a Falsissimo, circostanze che hanno indotto gli avvocati ad anticipare e accelerare l'iniziativa giudiziaria. Il sig. Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia e ringrazia il nuovo manager Fabio Baglivo e il proprio team difensivo, che ha dedicato anche la vigilia di Natale al completamento e al deposito della querela.

Il racconto di Antonio Medugno a Falsissimo

Antonio Medugno, ospite di Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo, ha confermato lo scambio di messaggi con Signorini, avvenuto mesi prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. I due si sarebbero poi incontrati a casa del conduttore a Roma e, secondo quanto raccontato dal modello, proprio in quell’occasione Medugno avrebbe rifiutato le avance del conduttore del GF Vip, trascorrendo la notte in una camera diversa da quella di Alfonso. A quel punto, il rapporto tra i due si sarebbe interrotto, per poi riprendere successivamente, a pochi giorni dall’ingresso effettivo di Antonio nella Casa di Cinecittà come concorrente.

Le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini

Nel corso delle ultime due puntate di Falsissimo, Fabrizio Corona ha accusato Signorini di avere instaurato rapporti epistolari, fatti di messaggi e foto – alcune delle quali a sfondo sessuale – con numerosi aspiranti ed ex concorrenti del GF Vip. Per il momento, Alfonso Signorini ha preferito non rispondere direttamente, limitandosi a far parlare per lui i suoi avvocati. Ha inoltre denunciato Fabrizio Corona per revenge porn, denuncia che ha portato al sequestro di parte del materiale in possesso dell’ex re dei paparazzi e all’iscrizione di quest’ultimo nel registro degli indagati.