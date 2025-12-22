Falsissimo, Corona dice che Antonio Medugno denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione

Nel corso della seconda puntata di Falsissimo dedicata al caso che ha investito Alfonso Signorini, Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno e anticipa che il modello denuncerà il conduttore del GF Vip per violenza sessuale e tentata estorsione.

Nel corso della seconda puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha intervistato Antonio Medugno, il modello che l’ex re dei paparazzi ha definito il “caso zero” in grado di spiegare quello che ha indicato come il “sistema Signorini”. Medugno era stato, suo malgrado, protagonista della prima puntata dedicata alla vicenda: Corona aveva raccontato il suo rapporto con Signorini, precedente alla partecipazione al Grande Fratello, utilizzando le copie delle chat fornitegli da Alessandro Piscopo, ex manager del modello.

Fanpage.it aveva già chiarito che non c’era stato rapporto sessuale tra Medugno e Signorini

A distanza di una settimana, nel tentativo di chiarire la propria posizione e, secondo quanto risulta a Fanpage.it, precisare soprattutto che il rapporto con il conduttore del GF Vip non sarebbe mai sfociato in un vero e proprio rapporto sessuale — diversamente da quanto lasciato intendere nella precedente puntata di Falsissimo, prima che l’intervista di Fanpage.it a Piscopo chiarisse questo aspetto — Medugno ha accettato di tornare davanti alle telecamere di Corona.

Il modello si è presentato accompagnato dal padre, che dopo la prima puntata aveva contattato furioso l’ex manager per insultarlo, con l’obiettivo di utilizzare la stessa piattaforma per smentire l’esistenza di un rapporto sessuale consumato con Signorini. Ed è ciò che Medugno ha fatto, in lacrime, mentre Corona si è scusato per “non avere verificato meglio le fonti” in merito a quel passaggio. Il modello ha raccontato di aver ricevuto in totale tre regali da parte di Alfonso Signorini, spiegando di aver più volte tentennato perché non sapeva se sarebbe mai riuscito a sdebitarsi e precisando di non essere mai riuscito ad avere con lui l’approccio fisico che il conduttore avrebbe desiderato.

Medugno depositerà domani 23 dicembre la querela contro Alfonso Signorini

“Me lo merito un bacio?”, gli avrebbe chiesto il giornalista: una domanda che anticipa la parte più drammatica del racconto di Medugno. Infine, Corona — dopo aver precisato che i dettagli più espliciti legati alla notte trascorsa da Antonio a casa di Signorini sarebbero stati resi noti nella parte dell’episodio riservata agli abbonati (“per la limitazione”, la spiegazione fornita) — ha chiarito che Medugno depositerà domani, 23 dicembre, una denuncia a carico del conduttore del Grande Fratello Vip per violenza sessuale e tentata estorsione.