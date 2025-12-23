Cosa dice Medugno su Signorini nella parte in abbonamento di Falsissimo: la presunta violenza e le accuse al manager

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 22 dicembre Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata di Falsissimo in cui Antonio Medugno, ex concorrente del Gf Vip, accusa Alfonso Signorini di violenza sessuale e tentata estorsione. Nella parte del video riservata agli abbonati, il modello ricostruisce i dettagli di un loro presunto incontro privato, durante il quale si sarebbe verificato il reato. Nel racconto non mancano le accuse ad Alessandro Piscopo, suo ex manager: una figura che lo avrebbe "manipolato", spingendolo a cedere alle avances del conduttore con la speranza di fargli ottenere un posto nel reality.

Il racconto di Medugno sull'incontro con Signorini

Il modello racconta che l’incontro con Signorini sarebbe avvenuto a Milano, nell’appartamento del conduttore. I due avrebbero trascorso diverse ore insieme, tra un allenamento e una cena successiva. Medugno spiega di aver vissuto fin da subito una situazione di ansia e imbarazzo, che sarebbe poi degenerata quando il conduttore gli avrebbe chiesto un bacio. Di fronte alla sua titubanza, Signorini avrebbe comunque cercato di avvicinarsi. A quel punto Medugno si sarebbe allontanato, mentre il conduttore gli avrebbe chiesto scusa, rassicurandolo sul fatto che non avrebbe fatto nulla senza il suo consenso. "Lui ti ha messo una mano sulla coscia, cosa hai provato?", gli chiede a un certo punto Corona. “Fastidio”, risponde il modello, spiegando di aver subito ritratto la gamba. Subito dopo, racconta di aver scritto ad Alessandro Piscopo, suo ex manager, dicendogli di voler andare via.

L'accusa al manager: "Mi manipolava"

Nel corso della cena, Signorini avrebbe cercato di smorzare i toni, parlando del suo fidanzato e ribadendo che quanto stava accadendo tra loro sarebbe dovuto rimanere segreto. Medugno racconta anche di essersi sentito “manipolato” dal suo manager Alessandro Piscopo, che gli avrebbe suggerito di restare a dormire lì per quella notte, nonostante il forte disagio. La serata si sarebbe fatta ancor più tesa quando il modello avrebbe chiesto di poter fare una doccia: "Mi sono chiuso in bagno e sono rimasto tranquillo per i primi dieci minuti, in quel periodo di tempo ho chattato con il mio manager", ha spiegato, sostenendo di avere le prove di quelle conversazioni. A un certo punto, Signorini avrebbe bussato e sarebbe entrato nudo in bagno, con solo un asciugamano sulle spalle: "Mi sono preoccupato per quello che sarebbe potuto succedere, quindi gli ho scattato una foto come prova, nel caso fosse successo qualcosa", le parole. Quell’immagine, afferma Corona, sarebbe stata successivamente sequestrata dalla Procura. Medugno aggiunge che Signorini avrebbe poi fatto una sauna di fronte alla vasca dove lui si stava lavando, ma a quel punto lui avrebbe deciso di uscire dal bagno.

L'intervento dell'avvocato e del padre del modello

L'ex del Gf Vip sostiene di essere attualmente in terapia e che la sua psicologa sia stata per tanto tempo l'unica persona a essere a conoscenza dell'accaduto. Interviene anche l’avvocato del modello, che dichiara di essere in possesso di prove a sostegno del racconto del suo assistito e di averle messe a disposizione degli inquirenti. A parlare è infine Enzo Medugno, padre di Antonio, che racconta il periodo difficile che lui e la sua famiglia stanno vivendo a causa di questa storia.