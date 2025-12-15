“Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione”: l’accusa di Fabrizio Corona

Che cosa è il “sistema Signorini” per entrare al Grande Fratello? E il “caso zero” di Antonio Medugno? Il conduttore e direttore di Chi avrebbe avuto flirt e presunti rapporti sessuali con diversi ragazzi, diventati poi concorrenti del reality che lui stesso conduce. Le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo.

"Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione". É questa la rivelazione centrale fatta da Fabrizio Corona nel nuovo episodio del suo format Falsissimo, dal titolo Il prezzo del successo. Stando alla versione raccontata nel video, il conduttore del Grande Fratello e direttore di Chi avrebbe avuto flirt e presunti rapporti sessuali con diversi ragazzi, diventati poi concorrenti del reality che lui stesso conduce su Canale 5. Ecco come funzionerebbe il "sistema Signorini" e il racconto del "caso zero" che coinvolge Antonio Medugno.

"Il sistema Signorini" per entrare al GF: la rivelazione di Corona

Stando a quando viene raccontato a Falsissimo, Alfonso Signorini avrebbe avuto scambi di messaggi, foto esplicite e anche presunti rapporti sessuali con ragazzi diventati poi concorrenti del Grande Fratello. "Se non andavi a letto con lui, non andavi in televisione", spiega Corona precisando che questo sarebbe "il prezzo del successo". Il conduttore sarebbe oggi "l'unico vero trampolino per il mondo dello spettacolo" oltre che una persona "potente e milionaria", vicina sia a Pier Silvio che a Marina Berlusconi, quindi all'azienda Mediaset e Mondadori. Nel video della puntata anche una testimonianza anonima, che spiega di aver ricevuto foto di Signorini nudo e presunte richieste sessuali.

Il "caso zero" di Antonio Medugno

Il "caso zero" del "sistema Signorini", che comprenderebbe circa 500 persone e durerebbe da circa 10 anni, riguarderebbe Antonio Medugno. Da ragazzo sconosciuto e noto solo sui social per i suoi video, è diventato un concorrente del Grande Fratello nel gennaio del 2022. Come? Corona ha mostrato la testimonianza telefonica del diretto interessato e anche diversi messaggi che il ragazzo avrebbe scambiato con Signorini prima dell'entrata nella Casa. "Non voleva una relazione, ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui", ha spiegato Medugno.

Le conversazioni tra il potenziale concorrente e il conduttore del GF sarebbero durate circa 4-5 mesi e comprenderebbero anche foto esplicite mandate da Signorini. Tra i messaggi, frasi come "sei perfetto, sto cercando di trovarti difetti", promesse di regali di lusso e la raccomandazione di tenere separato il lavoro e la vita privata: "Il mio lavoro e noi due percorreranno due strade diverse. Io non ho niente da perderci, tu si". Dopo mesi di messaggi, Medugno sarebbe andato a casa di Signorini, rimanendo a dormire, ma rifiutandosi di andare a letto con lui. "Risultato? Non è entrato nella Casa", spiega Corona. Il ragazzo, infatti, non è entrato a far parte del cast di quell'edizione all'inizio del programma ma solamente più avanti, quando il conduttore sarebbe "tornato alla carica" e avrebbe ricominciato a scrivergli: "Riparte il flirt, arrivano incontri e di colpo è un nuovo concorrente del GF. Questo è il sistema".