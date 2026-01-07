Alfonso Signorini sentito per tre ore in Procura dopo la denuncia di Antonio Medugno: “Nessuna violenza”

Alfonso Signorini è stato sentito in Procura a Milano dopo le accuse di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip che lo ha denunciato per violenza sessuale ed estorsione.

Si è presentato in Procura a Milano per una deposizione spontanea durata tre ore Alfonso Signorini, che questa mattina è stato sentito dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis in seguito alla denuncia a suo carico presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip che lo ha accusato di violenza sessuale ed estorsione, reati per i quali risulta indagato.

Signorini, accompagnato dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, ha raccontato ai magistrati di “non avere commesso alcuna violenza”, rilasciando la sua versione dei fatti a proposito del rapporto presumibilmente intrattenuto con Medugno prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip nel 2022. Una versione che risulterebbe essere totalmente diversa rispetto a quella ricostruita dal modello, con la quale Signorini ha rivendicato l'assoluta professionalità del suo operato. Il giornalista si è inoltre espresso a proposito delle chat con Medugno, ottenute dai pm in seguito al sequestro disposto dai magistrati dopo la denuncia per revenge porn presentata dal giornalista.

Il conduttore e direttore editoriale di Chi interrompe per la prima volta il silenzio dopo le accuse ricevute nel corso della prima puntata del format Falsissimo di Fabrizio Corona dedicata a quello che è ormai stato ribattezzato il “Signorini Gate”, vicenda che lo ha investito e che lo ha spinto ad autosospendersi da Mediaset, in attesa dei possibili sviluppi legali di questa storia. Lo stesso Corona risulta indagato per revenge porn in seguito a una denuncia sporta da Signorini.

La denuncia di Antonio Medugno a carico di Alfonso Signorini

Antonio Medugno, modello napoletano 23enne, ha denunciato Alfonso Signorini per estorsione e violenza sessuale in riferimento a una serie di episodi collocati tra il 2021 e il 2022. Secondo la versione resa dal giovane, il conduttore e giornalista avrebbe utilizzato la sua posizione professionale per indurlo a un rapporto sessuale, rapporto che non si è mai consumato. Medugno sostiene, inoltre, che Signorini avrebbe tentato un approccio fisico dopo averlo invitato a cena a casa sua a Roma.

Alfonso Signorini ha negato le accuse attraverso i suoi legali

Signorini non ha mai voluto commentare pubblicamente le accuse di Medugno, lasciando che a parlare per lui fossero i suoi legali. Gli avvocati che lo difendono hanno accusato il modello di essere abituato a "proporsi in ogni forma" pur di ottenere successo, aggiungendo che esisterebbero una serie di precedenti che saranno chiariti nel corso dell'eventuale fase processuale.