Alfonso Signorini sulle accuse di Corona di un sistema per entrare al GF: “Tutto in mano ai miei legali”

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sulle recenti accuse di Fabrizio Corona: “Non parlo di questo, ho già messo in mano ai miei legali”. L’ex re dei paparazzi ha portato alla luce il “sistema Signorini”, secondo cui il conduttore avrebbe avuto rapporti sessuali con ragazzi diventati poi concorrenti del reality.

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sulle recenti accuse di Fabrizio Corona. Nell'ultima puntata del suo format Falsissimo, dal titolo Il Prezzo del Successo, l'ex re dei paparazzi aveva parlato del "sistema Signorini" spiegando che il conduttore del Grande Fratello avrebbe avuto scambi di messaggi, foto esplicite e presunti rapporti sessuali con diversi ragazzi, diventati poi concorrenti del reality che lui stesso conduce. Contattato dal Corriere della Sera, il diretto interessato ha spiegato: "Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali".

"Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione", è la rivelazione centrale di Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo. Per diventare un concorrente del Grande Fratello, il "prezzo del successo" da pagare sarebbe avere rapporti sessuali con il conduttore del reality, che viene descritto come "l'unico vero trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo". Il "sistema Signorini" comprenderebbe circa 500 persone e durerebbe da circa 10 anni, seguendo all'incirca sempre lo stesso schema.

Il "caso zero", come è stato rinominato, è quello che coinvolge Antonio Medugno: da ragazzo sconosciuto e noto solo sui social per i suoi video, è diventato un concorrente del Grande Fratello nel gennaio del 2022. Come? Corona ha mostrato la testimonianza telefonica del diretto interessato e anche diversi messaggi che il ragazzo avrebbe scambiato con Signorini prima dell'entrata nella Casa. Una corrispondenza a distanza durata circa 4-5 mesi, fino ad arrivare a un incontro di persona dove però Medugno si sarebbe rifiutato di andare a letto con lui. "Risultato? Non è entrato nella Casa", spiega Corona. Il ragazzo, infatti, non è entrato a far parte del cast di quell'edizione all'inizio del programma ma solamente più avanti, quando il conduttore sarebbe "tornato alla carica" e avrebbe ricominciato a scrivergli.

Fanpage.it ha raccolto la testimonianza di Alessandro Piscopo, manager di Antonio Medugno all'epoca del Grande Fratello che, date alla mano, ha raccontato: "Al provino per il programma Signorini finse di non conoscerlo". Anche Davide Donadei ha parlato con Fanpage.it della sua esperienza vissuta in prima persona: nel suo caso un mese di chat con il conduttore prima dell'ingresso nella Casa, poi un passo indietro quando Signorini scoprì che lui conosceva Maria De Filippi. Donadei, infatti, era stato anche un volto di Uomini e Donne.