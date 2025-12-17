Caso Signorini, parla Davide Donadei: “Un mese di chat prima del GF, smise quando capì che conoscevo la De Filippi”

Davide Donadei, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022/2023, racconta a Fanpage.it il suo rapporto con Alfonso Signorini e i retroscena che hanno preceduto il suo ingresso nella Casa.

Dal momento in cui è scoppiato il “caso Alfonso Signorini ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip”, ci sono nomi che, più di altri, si sono imposti all’attenzione generale come possibili persone informate sui fatti. Tra questi c’è Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne diventato concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione 2022/2023, a circa due anni dalla fine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

In seguito a una serie di indiscrezioni apprese, Fanpage.it ha contattato Donadei per approfondire la natura del suo rapporto con Alfonso Signorini, conduttore del reality e direttore editoriale del settimanale Chi. Questo è il suo racconto.

Qual è stato il tuo primo contatto con Alfonso Signorini?

Il primo contatto avvenne attraverso la Fascino, la società di Maria De Filippi, insieme alla quale feci il primo provino per entrare nella Casa del Grande Fratello. Fu Maria a contattarmi per dirmi che avrebbe voluto presentarmi una persona e questa persona era Alfonso.

In che anno?

Era l'edizione del GF Vip alla quale partecipò Sophie Codegoni, che era stata mia collega sul trono di Uomini e Donne. Quindi dell’edizione 2021/2022. Ma non fui preso. Entrai nella Casa l’anno dopo, per l’edizione 2022/2023.

È vero che tra te e Alfonso Signorini ci furono dei messaggi?

Sì, ma non dello stesso tipo di quelli che ho visto nella puntata di Falsissimo tra Signorini e Medugno. Quelli scambiati con me non erano così pesanti.

Mi è stato riferito che ci sarebbe stata una sorta di corteggiamento.

Sì, ma non ai livelli di Medugno. I messaggi inviati a me contenevano dei complimenti, si parlava del fatto che fossi un bel ragazzo. Quelle cose lì.

È vero che Signorini ti propose un incontro?

Sì, un pranzo a Milano. Mi disse che, se volevo, poteva darmi qualche dritta. Però questo pranzo non c’è mai stato perché scoppiò il Covid nella Casa e lui mi disse che era costretto ad annullare perché doveva scendere a Roma a fronteggiare la situazione.

Dai messaggi ricevuti avesti la sensazione che ci fosse da parte sua un interesse nei tuoi confronti?

Credo che i messaggi parlino chiaro, inutile nasconderci dietro un dito. Ma non siamo assolutamente arrivati al tipo di messaggi che ho letto tra Signorini e Medugno, perché da parte mia c’era stata un po’ di chiusura. E poi valuta un’altra cosa: io venivo dalla Fascino ed ero protetto proprio dal fatto di provenire da quell’ambiente (Davide Donadei è un ex tronista di Uomini e Donne, ndr). Signorini stesso mi disse che stimava quelli che venivano da Fascino perché, se Maria aveva già deciso di metterti sul trono, non c’era nemmeno bisogno di fare mille provini. Tanto è vero che io non ne feci tantissimi.

Però abbiamo detto che l’anno in cui facesti il provino attraverso Fascino non entrasti. E l’anno dopo?

Non si ricordava di me. Era convinto che avessi fatto MasterChef. Poi, a partire dal momento in cui emerse che ero stato un ex tronista, cominciò a mostrare molto rispetto.

Procediamo per gradi. Come avvenne il primo contatto tra te e Alfonso Signorini per partecipare all’edizione del GF Vip 2022/2023?

Il primo contatto avvenne attraverso Gabriele Parpiglia. Io ero ancora fidanzato con Chiara Geme (Chiara Rabbi, ndr) e Parpiglia stava chiudendo dei lavori con noi. Gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare il GF e che avevo già fatto un provino l’anno prima. Gabriele mi informò che avrebbe potuto mettermi in contatto con Alfonso e che, se lui gli avesse dato il permesso, mi avrebbe fornito il suo numero. Una volta avuto il numero, gli mandai un messaggio in cui gli scrivevo chi fossi e che ci eravamo già visti l’anno prima negli studi della Fascino per il provino. Ma lui mi rispose sbrigativamente che avevano già completato il casting.

Di che periodo parliamo?

Luglio 2022.

Che cosa accadde dopo?

Che a luglio, dopo quel mio messaggio, Alfonso smise di rispondere. Le nostre conversazioni ricominciarono a metà settembre e si divisero in due fasi: da metà settembre al 20 ottobre tra me e lui ci fu un tipo di chat; dal 20 ottobre in poi, un altro.

Che tipo di messaggi vi scambiaste nella prima fase? Erano di natura personale?

Personale non proprio. Io alludevo sempre al Grande Fratello. Ricordo che a un certo punto gli scrissi che il concorrente più carino – chiaramente parlavo di me – lo aveva lasciato a casa. Ma non c’era nulla di pornografico.

Chi mandò il primo messaggio a settembre?

Non me lo ricordo. Ricordo però che aveva cominciato a visualizzare le mie storie su Instagram, in particolare una in cui ero in palestra. Da lì arrivò il primo like e poi il primo messaggio.

Quando ti avrebbe proposto l’incontro a Milano che poi non ci fu?

A settembre. Mi disse che voleva vedermi e che con lui ci sarebbe stato anche il suo assistente, La Gina. Tant’è che poi facemmo un incontro a Cinecittà due giorni prima dell’inizio del Grande Fratello. A questo incontro parteciparono Alfonso, La Gina e un’altra signora bionda di cui non ricordo il nome. Ci incontrammo nel suo studio a Cinecittà. Non siamo mai stati da soli.

Quand’è che Signorini ricordò che eri l’ex tronista presentatogli l’anno prima?

Da metà settembre a metà ottobre non lo ricordava. Scoprì che ero stato un tronista solo il 20 ottobre. E fu in quel periodo – da metà settembre al 20 ottobre – che arrivarono quei messaggi un po’ diversi rispetto a quelli successivi, quando capì che provenivo da Uomini e Donne e quindi da Fascino.

Diversi in che senso?

Messaggi affettuosi, in cui scriveva che ero un bel ragazzo. A me non ha mai proposto regali. Mi diceva che mi vedeva come un maschio alpha, che sapeva che ero orientato verso le donne, che pensava potessi “spaccare” al Grande Fratello, che credeva molto in me e che per questo stava facendo di tutto per mettermi nella Casa. Erano messaggi molto affettuosi, inviati senza chiedere nulla in cambio. Lo rispetto per questo.

Senza mai chiedere nulla in cambio?

Nulla. Al massimo qualche foto post palestra, ma vestito. Mi diceva: “Ti stai allenando? Mi raccomando, devi entrare allenato, fisicato”. Come se parlassi con un autore che mi dava delle dritte.

Però tu stesso mi hai detto di avere ravvisato una differenza tra i messaggi che vi scambiaste da metà settembre al 20 ottobre e quelli ricevuti dal 20 ottobre in poi, quando Signorini capì che eri un ex tronista di Fascino.

Sì, cambiò atteggiamento. Dal 20 ottobre in poi la nostra divenne una chat con una persona che vuole spronarti a dare il meglio. Mi diceva, ad esempio, che non pensava fossi adatto alla televisione perché, secondo lui, non aveva futuro, ma che mi avrebbe aiutato perché pensava avessi cuore; che se Maria mi aveva scelto per il trono un motivo c’era; che con Maria erano molto amici. Dopo il 20 ottobre divenne più uno spronarmi a fare bene.

E com’erano stati i messaggi tra voi prima del 20 ottobre?

Più affettuosi, con qualche complimento. Niente di sessuale.

Dopo il Grande Fratello vi siete più sentiti?

No. Durante il GF sono stato snobbato. Mi capitava di alzare la mano e non essere nemmeno interpellato. Ho percepito molto distacco una volta entrato. Non c’è stato alcun occhio di riguardo. E magari uno se lo sarebbe aspettato.

Perché te lo saresti aspettato?

Perché fino a una settimana prima mi scriveva che ero un bravo ragazzo e che si fidava di me. Una volta dentro, invece, non ho riscontrato alcun sostegno.

Secondo te perché?

Perché credo che a un certo punto si sia trovato un po’ forzato a mettermi al GF.

In che senso forzato?

Perché venivo da un programma di Maria. E poi, al provino del 20 ottobre, agli autori ero piaciuto. Quindi ero diventato intoccabile.

Non mi è chiaro, spiegami meglio.

Il 20 ottobre facemmo questo incontro programmato a Cinecittà perché, secondo me, lui voleva spingere affinché io entrassi nella Casa a inizio novembre insieme a Tavassi, Onestini e Oriana Marzoli. Invece il mio ingresso slittò (Donadei varca la porta rossa il 19 dicembre 2022, ndr) e credo accadde perché proprio il 20 ottobre scoprì che ero un ex tronista di Fascino – cosa che non ricordava – e dovette prendere le distanze.

È vero che avevi detto a persone a te vicine di aver percepito un interesse di Signorini e di volerlo “cavalcare” per entrare al GF?

Magari uno è un po’ più morbido nella conversazione per arrivare a un obiettivo, ma credimi: se mi avesse scritto anche solo mezza cosa pesante come quelle viste nelle chat con Medugno, avrei stoppato subito. Sono stato accondiscendente, non lo nego. Ho mandato qualche foto post palestra che sapevo potesse piacergli, ma sempre vestito. Io avevo una fortuna che magari Medugno non aveva: la “copertura” della Fascino. Non sarei mai andato a dormire a casa di Signorini, né una cosa del genere è mai stata presa in considerazione. Tant’è che nelle nostre chat lui era consapevole di non poter arrivare a quello, me lo diceva spesso. A un certo punto glielo dissi chiaramente: “So dove stai cercando di arrivare, ma purtroppo quello che vuoi tu non potrò mai dartelo”.

E come reagì Signorini?

Apprezzò.

Decise di distaccarsi?

No, paradossalmente no. Credo che gli piacesse il fatto che io prendessi posizione. Gli dissi quella frase sapendo che avrei potuto compromettere il mio ingresso al GF. E invece non la prese male. Mi disse che capiva.

Durante il provino del 20 ottobre cosa accadde?

Arrivai al provino, che si svolse a pochi metri dalla porta rossa, e davanti a Signorini e agli autori mi presentai dicendo: “Ciao, io sono Davide Donadei, ho 26 anni e mi conoscete perché sono stato un tronista di Uomini e Donne”. A quel punto lui mi fermò e mi chiese: “Ma come tronista? Non avevi fatto MasterChef?”. Lì capii che rischiavo di non fare il GF. Alfonso cambiò completamente atteggiamento, come se si fosse distaccato dall’oggi al domani. Sembrava terrorizzato.

E dopo il provino?

Tornai a casa. Il 24 ottobre annunciarono che i nuovi concorrenti del GF avevano già iniziato la quarantena Covid. E io non ero tra quelle persone. Gli scrissi dicendogli che pensavo di essere andato bene, ma lui mi rispose che gli autori non erano d’accordo perché mi avevano visto poco solare. Una ca***ta, perché lì decide tutto lui. Credo fosse rimasto deluso dal fatto che venissi dal mondo Fascino. Le nostre chat si interruppero per circa 20 giorni. Poi, intorno al 10 novembre, mi scrisse di nuovo: “Ti ricordi cosa ci siamo detti? Che ti avrei fatto lavorare. Tra 10 minuti ti chiamerà una persona”. E così accadde. Mi chiamò una persona e mi convocò per fare le analisi e cominciare la quarantena.

Il rapporto con Signorini terminò lì?

No, ma da quel momento in poi ci scambiammo pochissimi messaggi. Mi chiese solo come stese andando la quarantena e mi raccomandò di essere me stesso.

Nel periodo del tuo ingresso al GF, Arianna Gianfelici, ex protagonista di Amici e tuo ex flirt, pubblicò una Instagram story in cui alluse a una serie di “servizietti fatti in giro prima di entrare al GF”. Le avevi raccontato di questo rapporto con Signorini?

La Instagram story pubblicata da Arianna Gianfelici

No, ma all’epoca il mio manager era Alessandro Piscopo che di questa storia sapeva tutto. Credo che i pettegolezzi siano usciti dalla sua agenzia. Gli avevo raccontato dei due incontri con Signorini a Roma tra settembre a ottobre. Il primo avvenuto uno o due giorni prima della prima puntata del GF Vip 2022, tant’è che assistetti a tutte le prove della prima puntata proprio dallo studio del GF. Dopo ci spostammo nel container dove c’è il suo ufficio con il pianoforte ma non restammo soli, con lui c'erano anche i suoi assistenti. È da quel momento che cominciò questa chat con i complimenti durata fino al 20 ottobre. Credo che Signorini, fino a quel momento, avesse pensato che io sarei entrato al GF e poi avremmo continuato con qualche complimento qua e là. Quando poi capì che arrivavo da uno dei programmi condotti da De Filippi, cambiò idea. Mi ricordo che fece una faccia strana e che disse davanti ai suoi autori che i personaggi di Maria erano intoccabili.

Della storia di Antonio Medugno cosa pensi?

Antonio è un bravissimo ragazzo e lo conosco bene perché uscivamo insieme. Una cosa è certa: tra lui e Signorini non c’è stato nulla di fisico, lo so con certezza. Come qualsiasi ragazzo di 21-22 anni, se viene contattato da una potenza del genere, magari ci gioca un po’. Ma non ci è mai andato a letto. So anche che spesso inoltrava in agenzia i messaggi che riceveva ed era l’agenzia a rispondere al posto suo (come già raccontato da Alessandro Piscopo nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, ndr). È capitato anche con me, qualche messaggio mandato ad Alfonso mi è stato scritto da altri.

Qualche messaggio più spinto?

Sì.

Come vogliamo concludere?

Che è follia che questa bomba sia scoppiata adesso. A Milano questa roba si sapeva.