Chi è Davide Donadei, da tronista a concorrente del GF Vip 7 dopo la rottura con Chiara Rabbi

A cura di Redazione Spettacolo

Davide Donadei è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7. Ha 25 anni, è salentino e vive a Parabita, in provincia di Lecce. É noto al pubblico per aver partecipato come tronista a uomini e Donne, programma dal quale è uscito con Chiara Rabbi, sua ex fidanzata. In passato ha dovuto lottare contro i pregiudizi: il padre ha avuto dei problemi con le Forse dell'Ordine e lui si è trovato a dover dimostrare di essere una persona onesta e affidabile.

Chi è Davide Donadei: il rapporto con la famiglia e i pregiudizi legati al padre

Davide Donadei ha 25 anni e vive a Parabita, in provincia di Lecce. È molto legato alla madre e al fratello, che ha due anni più di lui. Per quanto riguarda la carriera, a 16 anni ha iniziato a lavorare in un ristorante, che ha poi preso in gestione. Ama prendersi cura del proprio corpo e, infatti, passa molto del suo tempo libero in palestra. Ama lo sport in generale e gioca a calcio

Nel passato di Davide Donadei si nasconde il dolore per alcuni sbagli compiuti dal padre. L'uomo, secondo quanto ha raccontato l'ex tronista, avrebbe avuto alcuni problemi con le Forze dell'Ordine. I suoi errori sono ricaduti anche sui figli. Davide infatti sostiene di essere stato vittima di pregiudizi, ma non appena gli è stato possibile si è rimboccato le maniche e ha dimostrato a tutti di essere una persona onesta. È stata la madre a occuparsi di lui e di suo fratello, lavorando giorno e notte:

Mio padre ha avuto un po' di problemi con le Forze dell'Ordine. Questo ha fatto sì che la mia immagine, a tredici, quattordici anni venisse sporcata un po'. Quando sono cresciuto ho dimostrato di essere una persona onestissima e tranquillissima, ho sempre lavorato. Ci sta che la gente parli, ma non ci sta che io non debba fare una cosa perché sono figlio di. Mamma ha fatto da papà e da mamma, lavorando tutti i giorni. Noi dalle 2 di pomeriggio in poi rimanevamo soli, però cresci prima. È inevitabile. Se hai fame devi prendere da mangiare da solo, sono delle piccolezze che ti fanno crescere.

Cosa è successo tra Davide Donadei e l'ex Chiara Rabbi, perché si sono lasciati

Davide Donadei ha conosciuto Chiara Rabbi durante il percorso a Uomini e Donne, dove lui ha partecipato come tronista e lei come corteggiatrice. Sono usciti insieme dal programma e la loro storia è durata circa un anno e mezzo, dal febbraio del 2021. A mettere un punto definitivo al loro rapporto è stato l'ex tronista, che ha comunicato la notizia con una storia via Instagram. Il ragazzo si è assunto l'intera responsabilità, sostenendo di averla lasciata per mancanza di sentimenti e per la sua gelosia eccessiva. Davide aveva baciato anche una dama del parterre Over, Roberta di Padua, scatenando una eccessiva gelosia da parte di Chiara. Tuttavia in una recente intervista, l'ex tronista ha confessato che non è stato facile superare la rottura dalla fidanzata: "Ci siamo vissuti tanto, non è stato facile superare la rottura".

Il percorso televisivo di Davide Donadei da Uomini e Donne al Grande Fratello

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Davide Donadei è pronto a rimettersi in gioco al GF Vip a 360 gradi. L'ex tronista si è dichiarato single nel video registrato prima di entrare nella Casa. Fuori dal reality però c'è chi lo accusa di aver architettato la rottura dalla fidanzata per strategia, proprio per mostrarsi single al pubblico e alle altre inquiline. "So per certo che gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non aveva più interesse social, invece da single avrebbe fatto carriera televisiva”, aveva rivelato una fonte all'influencer Deianira Marzano poco prima dell'ingresso del ragazzo nella casa più spiata d'Italia.