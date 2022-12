Davide Donadei ha lasciato Chiara Rabbi per il GFVip, l’ipotesi sul suo ingresso premeditato “Ha fatto tutto questo per la tv, gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non interessava più”. Stando alle indiscrezioni, sembra che il tronista avesse in programma già da tempo di entrare nella casa del GFVip e che per questo sarebbe tornato single.

A cura di Giulia Turco

Davide Donadei potrebbe essere tra i nuovi ingressi del GFVip. Stando ad alcune segnalazioni, sembra che l’ex tronista sia in lizza per entrare nella Casa, dove potrebbe prendere il posto di Luciano Punzo, anche lui ex concorrente dei programmi di Maria De Filippi. C’è chi è già pronto a puntare il dito contro Donadei, accusandolo di aver architettato la discussa rottura da Chiama Rabbi per entrare da single nella Casa.

La rottura con Chiara Rabbi sarebbe stata pianificata

È quanto raccontano le indiscrezioni di DavideMaggio, che riporta una segnalazione fatta a Deianira Marzano su Instagram. “Ho saputo da fonti certe che lui ha fatto tutto questo per la tv ed entrare al GF. Lo sapeva da tempo che sarebbe entrato”, fa sapere una fonte anonima. “So per certo che gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non aveva più interesse social, invece da single avrebbe fatto carriera televisiva”. Una scena già vista, d’altronde, se si considera che anche Luciano Punzo era recentemente tornato single. Se fosse reale la rottura con Manuela Carriero, sarà solo il tempo a rivelarlo.

Il distacco totale di Chiara Rabbi dall’ex tronista

I due, entrambi molto esposti sui social, sono ormai distanti da mesi. Stando a quanto hanno raccontato entrambi, la rottura definitiva sarebbe arrivata la scorsa estate dopo un periodo di crisi particolarmente sofferto. Chiara Rabbi aveva deciso di lasciare Lecce, la città in cui si era trasferita per vivere e lavorare insieme a Davide Donadei, e tornare a Roma. L’ex tronista si era preso pubblicamente tutte le colpe della separazione: “La responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità”, aveva detto motivando la decisione con una mancanza di sentimenti da parte sua.