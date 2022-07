Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati: “I motivi? Questione di sentimenti” Chiara Rabbi conferma che è finita la sua storia con Davide Donadei. Tornata a Roma, chiede di non essere giustificata: “Gelosa? È vero, ma non sono un mostro. L’ho sempre amato e rispettato”.

A cura di Giulia Turco

È finita tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. A confermare le voci che da qualche giorno ormai parlavano di una rottura per la coppia nata a Uomini e Donne è l'ex corteggiatrice. Stanca di leggere commenti indesiderati sul suo conto, Chiara è intervenuta su Instagram confermando che la sua storia con Davide è acqua passata e chiedendo di non essere presa di mira dai suoi follower per i suoi presunti comportamenti.

Chiara Rabbi spiega perché è finita con Davide Donadei

Chiara Rabbi parla della sua storia con l'ex tronista di Uomini e Donne già al passato. La loro relazione sarebbe finita già da qualche tempo, tanto che ognuno avrebbe ripreso la propria strada. A quanto pare il motivo sarebbe legato a una questione di sentimenti da parte di uno o dell'altra. Lo sfogo dell'ex corteggiatrice su Instagram è amaro: "Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate. Non sono un mostro e non lo sono maio stata. Non sono come mi descrivete", si giustifica. "Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo ma non un mostro!".

Le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi apprezzano e mi vogliono bene, per fortuna. Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, sicuramente in un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui.

Chiara Rabbi è tornata a vivere a Roma

Le voci su un presunto ritorno della ragazza nella Capitale trovano conferma nelle sue Instagram Stories, con le quali si è localizzata a Roma. Chiara avrebbe dunque preso la decisione definitiva di lasciare la Puglia, dove si era trasferita un anno e mezzo prima proprio per amore di Davide. L'ex tronista infatti è proprietario di un ristorante a Lecce, nel quale Chiara aveva iniziato a lavorare come social media manager. Nel frattempo tutto tace da parte di Davide Donadei che è rimasto a Lecce e sta passando un "periodaccio" come racconta su Instagram, visto che è in isolamento perché positivo al Covid.