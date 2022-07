“Davide Donadei e Chiara Rabbi in crisi”, l’ex tronista di Uomini e Donne chiede privacy Circola il gossip che Davide Donadei e Chiara Rabbi stiano vivendo un periodo di crisi: mentre l’ex tronista chiede ai follower di “non infierire” perché “ci facciamo già male da soli”, la giovane romana ha fatto rientro nella sua città.

A cura di Gaia Martino

Dopo quasi un anno e mezzo di relazione, pare che Davide Donadei e Chiara Rabbi stiano vivendo un momento di crisi. Alcuni indizi hanno acceso la curiosità nei fan che da diversi giorni si stanno interrogando, nei post su Instagram della coppia nata a Uomini e Donne nel febbraio 2021, su cosa stia accadendo nel loro privato. L'ex corteggiatrice dopo la scelta lasciò la sua città, Roma, per trasferirsi a Lecce e lavorare nel ristorante del fidanzato ma nelle ultime ore avrebbe fatto ritorno verso casa. Intanto l'ex tronista ha raccontato ai follower dei disagi che sta riscontrando al lavoro per colpa del Covid, poi in un secondo momento ha chiesto di "Non infierire", rivolgendosi con ogni probabilità alle voci che circolano sulla sua storia con Chiara.

Lo sfogo di Davide Donadei su Instagram

Non è un bel periodo per Davide Donadei: l'ex tronista di Uomini e Donne e proprietario di un ristorante a Lecce ha condiviso tra le sue story due sfoghi. Il primo è rivolto proprio al lavoro, disturbato ancora dalla presenza del Covid: mostra una chat nel quale fa sapere che un compleanno con una ventina di bambini è saltato causa virus. "Capite? Così è difficile" ha scritto. Poi, in una nuova story sembra riferirsi alla crisi che starebbe vivendo con la fidanzata Chiara Rabbi:

Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non infierite.

Chiara Rabbi sarebbe tornata a Roma

Tutto tace nel profilo social di Chiara Rabbi invece che non ha pubblicato aggiornamenti riguardo la giornata di oggi, ma sino a ieri si mostrava a Roma, dove ha seguito anche l'evento organizzato da due brand di abbigliamento. L'ex corteggiatrice potrebbe essere tornata nella sua città vista la crisi con il fidanzato: vive e lavora con lui a Lecce, nel ristorante fondato da lui nel quale ricoprirebbe il ruolo di social media manager, come si legge nel profilo Instagram del locale.