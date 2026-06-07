L’ex tronista Veronica Burchielli sposa Anthony Portuensi, le nozze in Toscana tra fuochi d’artificio e romanticismo

Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne, è convolata a nozze con Anthony Portuensi. Le celebrazioni si sono svolte il 5 giugno in Toscana alla presenza di parenti e amici, tra fuochi d’artificio, romanticismo e divertimento.

Veronica Burchielli si è sposata. L'ex volto di Uomini e Donne, prima corteggiatrice di Alessandro Zarino e poi tronista, è convolata a nozze con il compagno Anthony Portuesi, a cui è legata da più di due anni. Sui social il racconto del loro grande giorno tra le colline toscane, alla presenza di amici e parenti. Lo sposo è un chiropratico e veterinario di professione, mentre la sposa, dopo l'esperienza in tv, ha costruito la sua carriera nel mondo dei social.

Come mostrano gli scatti e i video condivisi tra le storie Instagram, l'ex tronista e il compagno sono convolati a nozze lo scorso 5 giugno con una romantica cerimonia, i cui festeggiamenti sono durati fino a notte inoltrata. La location non è stata resa nota con precisione ma si sa che la regione è stata la Toscana, sullo sfondo delle colline. I due sono una coppia da più di due anni e hanno deciso di coronare ufficialmente il loro amore davanti ad amici e parenti: la giornata si è svolta prima con la celebrazione ufficiale, in cui si sono giurati amore, poi con i festeggiamenti tra torta a più piani e fuochi d'artificio, oltre a un momento dedicato a chi non c'era più.

Veronica Burchielli è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne dell'edizione 2018/2019. Fu la scelta del tronista Alessandro Zarino, ma decise di rifiutare e nell'edizione successiva divenne lei la tronista. Lui si ripresentò tra i corteggiatori e insieme lasciarono il programma decisi a darsi una possibilità, ma poco dopo incomprensioni e lontananza li divisero. Dopo la rottura, lei raccontò di aver vissuto un momento difficile legato a un disturbo alimentare di cui ha sofferto. Dopo una lunga assenza sui social, tornò sorridente raccontando di essere "rinata".