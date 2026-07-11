Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono sposati, la cerimonia in Toscana: “Mi fai venire voglia di vivere”

Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia si sono sposati: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha coronato la sua storia d’amore con l’imprenditore campano a sei anni dall’inizio della relazione. La cerimonia in Toscana nella struttura di Villa Striano.

Fiori d'arancio per Eleonora Rocchini. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nota al pubblico per essere stata la storica scelta del tronista Oscar Branzani, ha sposato il compagno Nunzio Moccia. La cerimonia si è svolta ieri, venerdì 10 luglio, nella struttura di Villa di Striano in Toscana, coronando un percorso sentimentale durato sei anni e culminato nella promessa più importante. I primi dettagli del grande giorno non sono arrivati direttamente dai profili dei neo-sposi, ma attraverso i post e le storie Instagram di alcuni invitati legati al mondo dei social, tra cui l'influencer Stefania Susca, che ha immortalato i momenti salienti della festa.

La proposta di matrimonio nel 2024 e le nozze

Il matrimonio arriva a seguito di una proposta di nozze che Moccia aveva fatto a Rocchini alla fine del 2024, durante una cena a lume di candela. La coppia aveva scelto di mantenere il riserbo sull'evento per diversi mesi, decidendo di condividere il video dell'anello con i propri follower solo nel febbraio del 2025. In quell'occasione, l'ex volto del dating show di Maria De Filippi aveva confessato i suoi timori nell'esporsi pubblicamente, spiegando di aver voluto proteggere la reazione delle famiglie prima di consegnare la notizia ai social. A corredo della proposta era emersa anche una lettera d'amore in cui l'imprenditore definiva la Rocchini "l'unica" fin dal primo giorno, lodando la sua forza nell'andare avanti nonostante i dolori del passato.

Alcune immagini del matrimonio di Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia

L'intreccio familiare con i Branzani

La solidità dimostrata oggi dalla coppia arriva dopo un inizio di relazione decisamente in salita, che nel 2020 aveva dominato le pagine della cronaca rosa. Eleonora Rocchini, infatti, era reduce dalla lunga convivenza con Oscar Branzani, mentre Nunzio Moccia era storicamente legato a Dalila Branzani, sorella del tronista ed ex cognata della stessa Eleonora. Il legame tra i due, nato in un secondo momento e rimasto segreto nelle prime battute, divenne di dominio pubblico in modo traumatico a causa di un grave incidente stradale in cui rimasero coinvolti i protagonisti del triangolo. Da quell'episodio scaturì una guerra social fatta di accuse reciproche, smentite e forti tensioni tra le due ex amiche e cognate. Il tempo, tuttavia, ha consolidato i sentimenti della coppia, che a distanza di sei anni da quel caso ha dimostrato la serietà delle proprie intenzioni davanti all'altare.