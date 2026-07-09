Alessandra Mastronardi e la prima estate con Alessandro Pirounis: fotografati in Sicilia complici e sorridenti

Alessandra Mastronardi volta pagina dopo la fine del matrimonio con Gianpaolo Sannino, durato appena otto mesi. I fotografi hanno immortalato l’attrice in Sicilia insieme ad Alessandro Pirounis, imprenditore italo-greco attivo nel mondo della moda maschile.

Alessandra Mastronardi si lascia definitivamente alle spalle le turbolenze dell'ultimo anno e si gode l'estate insieme al nuovo compagno, Alessandro Pirounis. A documentare la prima vacanza ufficiale della coppia sono le immagini esclusive pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che ha intercettato l’attrice e l'imprenditore sotto il sole di Taormina. Gli scatti certificano una complicità evidente e mettono fine alle indiscrezioni che si rincorrevano dall'inizio dell'anno, quando i due erano stati avvistati insieme per la prima volta a Firenze.

Gli indizi social e il primo avvistamento

La frequentazione tra l'attrice e Pirounis, imprenditore italo-greco e fondatore di un marchio di abbigliamento maschile, era rimasta fino a questo momento confinata nell'ambito dei rumor. Il primo avvistamento di coppia era avvenuto a metà gennaio, in occasione della sfilata di Brunello Cucinelli durante Pitti Uomo. In quel contesto, i due erano apparsi nello stesso gruppo, pur mantenendo un profilo basso. Nelle settimane successive, i reciproci scambi di apprezzamenti su Instagram hanno alimentato le voci di una storia in corso: prima un carosello video di lui in cui, sebbene da lontano, si distingueva il volto dell'attrice; poi, più recentemente, uno scatto condiviso da Mastronardi durante una cena a due a Taormina, dove l'obiettivo inquadrava soltanto le mani del partner seduto di fronte a lei. Le foto in spiaggia arrivate in queste ore spazzano via ogni residuo dubbio.

La fine del matrimonio con Gianpaolo Sannino

Per Alessandra Mastronardi questo legame rappresenta la chiusura di un capitolo complesso. Nel luglio del 2023 l'attrice era convolata a nozze a Capri con Gianpaolo Sannino, stimato odontoiatra e suo storico amore di gioventù, ritrovato a diciassette anni dal loro primo incontro. Una storia che aveva tutte le caratteristiche della favola romantica ma che si è interrotta bruscamente dopo appena otto mesi. La rottura, inizialmente gestita con un lungo silenzio e la rimozione delle foto di coppia dai social, è stata successivamente confermata dalla stessa Mastronardi, che a Verissimo ha definito l’ultimo periodo come “un anno difficile”, aggiungendo: “Non è un segreto che io mi sia sposata poco tempo fa e non è un segreto che sia finita. Succede, nessuno si augura che accada con questi tempi, però ci sono cose che nessuno si aspetta e avrebbe mai voluto”.