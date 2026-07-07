Alessandro Cecchi Paone si gode il mare di Positano con Swan Galli: “Ma non è un nuovo amore”

Sui social girano gli scatti di una giornata in barca trascorsa da Alessandro Cecchi Paone in compagnia del personal trainer Swan Galli: “Incontri e nuovi ricordi”. Ma è lo stesso giornalista e professore a chiarire a Fanpage.it: “Solo una bella amicizia”.

Sta girando molto sui social un nuovo scatto che ritrae Alessandro Cecchi Paone e il personal trainer Swan Galli, su una barca bellissima al largo delle coste di Positano. E d'estate, si sa, il gossip la fa da padrone e vuole nuovi nomi e nuovi volti per tanti curiosi da sfamare. Se è proprio questo il caso, non lo sappiamo. Ma il pettegolezzo è soprattutto questa cosa: notare e suggerire, fare luce. Fare luce, per esempio, su questo post in collaborazione tra i due che, in fondo, potrebbero essere semplicemente vecchi amici che si sono rivisti. Lo suggerisce la stessa ‘caption', la descrizione del post: "Positano, tra incontri e nuovi ricordi".

Contattato da Fanpage.it, Alessandro Cecchi Paone ci rivela con grande sincerità: "Non è un nuovo amore. Nelle mie storie ci sono amici e amiche che vanno e vengono a trovarmi a Positano. Non c'è nulla di nuovo sul versante sentimentale". Poi scherza: "È una bella amicizia che spero mi sia anche utile, perché come si nota, sono un po' ingrassato".

Chi è Swan Galli

Swan Galli è un preparatore atletico e personal trainer. Sui social e sul suo sito ufficiale propone piani personalizzati di allenamento e di alimentazione. Si racconta così nella sua bio: "Fin da ragazzo si è avvicinato allo sport, in particolare al pugilato: la "Nobile Arte" lo ha aiutato a formarsi nel carattere, perché pretende disciplina, rigore, costanza e determinazione. Con il tempo, si è reso conto che per raggiungere i suoi obbiettivi, il suo corpo doveva superare alcuni limiti".

Insomma, dalle immagini postate, notiamo che il "ragazzo" avvicinandosi al mondo del fitness ha compiuto passi da gigante e che questi limiti è riuscito a superarli.

La fine del matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

In questo scenario, è inevitabile ricordare la storia più recente di Alessandro Cecchi Paone: quella con l'ex marito Simone Antolini. Il matrimonio, durato tre anni, è purtroppo naufragato per divergenze e incompatibilità insanabili. Lo stesso giornalista e divulgatore ha confermato, in una recente intervista all'Ansa: "Purtroppo non va benissimo". E proprio in quella occasione ha spiegato come "per la legge" lui è impossibilitato a mantenere un legame con la figlia del suo ex marito, alla quale lui è rimasto comunque molto legato.