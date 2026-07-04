Jacqueline Luna Di Giacomo al concerto di Ultimo: lo scatto con una fan spegne i gossip sulla crisi

Jacqueline Luna Di Giacomo è stata avvistata a Roma durante le prove generali del concerto di Ultimo a Tor Vergata. L’immagine, condivisa da una fan e diventata subito virale su TikTok, mette a tacere le voci di rottura che hanno inseguito la coppia negli ultimi mesi.

Negli ultimi mesi, la storia d'amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo è stata spesso al centro della cronaca rosa. Tra rumors di presunti tradimenti e l‘ombra di un terzo incomodo (per settimane era circolato insistentemente il nome dell'attore Matteo Paolillo), i fan hanno temuto il peggio, insospettiti anche da un drastico calo di post di coppia sui social a più di un anno dalla nascita del primogenito Enea. A rimettere ordine al gossip, però, ci ha pensato una foto spuntata a sorpresa proprio in occasione del concerto dell'artista a Tor Vergata, uno degli appuntamenti musicali più imponenti dell'anno.

Lo scatto a Tor Vergata che cancella i dubbi sulla rottura

A confermare il legame ancora in corso tra i due è stata un'immagine rimbalzata rapidamente su TikTok. Di Giacomo è stata infatti intercettata da una fan proprio nell'area del concerto, mentre assisteva alle prove generali del compagno. Nonostante la figlia di Heather Parisi abbia ridotto al minimo la condivisione di scatti insieme a Ultimo, la sua presenza fisica dietro le quinte dell'evento più importante per il cantante racconta tutta un'altra verità: la foto testimonia come la vicinanza nei momenti cruciali della vita e della carriera non sia mai venuta meno. In passato, d'altronde, la coppia aveva già risposto indirettamente ai pettegolezzi, come quando l'influencer aveva condiviso una dedica per il trentesimo compleanno del cantante o i simpatici scambi social in occasione di San Valentino.

Jacqueline Luna Di Giacomo insieme a una fan al concerto di Ultimo

Lo sfogo di aprile di Jacqueline Luna Di Giacomo

L'attenzione mediatica attorno alla donna si era intensificata già lo scorso aprile, quando aveva deciso di usare i social per aprirsi su un momento di fragilità legata alla salute mentale. In un lungo sfogo affidato a Instagram, l'influencer aveva confidato la difficoltà di bilanciare il lancio del suo nuovo brand creativo con le grandi responsabilità della maternità: "Sto facendo la mamma il più possibile, cerco di mettere il massimo nel mio lavoro, ma mi sento al rallentatore, come se stessi dando l'1% di quello che potrei. Dentro di me ho una sensazione di incompletezza. Mi sento come se non riuscissi mai a darmi una pacca sulla spalla", aveva scritto.

Un sentimento che non era in alcun modo legato a una crisi con Ultimo, quanto piuttosto alla fatica personale di dover sempre apparire perfetta. Nello stesso sfogo, infatti, la ragazza aveva puntato il dito contro la tossicità dei social e i filtri della perfezione: "Detesto l'idea di dover abbellire tutto per soddisfare chi poi? Degli sconosciuti? No grazie".