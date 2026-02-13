Jacqueline Luna Di Giacomo spazza via le voci di crisi con Ultimo, la richiesta per San Valentino: “Te la butto lì”

Tra presunti tradimenti e indiscrezioni su case separate, Jacqueline Luna Di Giacomo rompe il silenzio a modo suo. Una storia Instagram indirizzata al cantante suggerisce che la coppia è più unita che mai.

Nelle ultime settimane il gossip non ha dato tregua a Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Tra le voci di un presunto allontanamento e il nome dell'attore Matteo Paolillo accostato all'influencer come possibile "terzo incomodo", i fan hanno temuto il peggio per una delle coppie più amate dello spettacolo. A gettare benzina sul fuoco erano stati anche alcuni movimenti immobiliari del cantante, giudicati "sospetti". Ma ora, a ridosso di San Valentino, arriva la mossa social che sembra chiudere definitivamente il caso.

Il messaggio di Jacqueline Luna di Giacomo per San Valentino. Di Giacomo ha scelto la via dell'ironia per blindare il suo rapporto con Niccolò Moriconi. In una recente storia su Instagram, la stilista ha condiviso il video di un cavallo — sua grande passione — accompagnato da una didascalia inequivocabile: "Semplice idea regalo per San Valentino". Poi, il tag diretto al compagno: "Te la butto lì…".

La story pubblicata su Instagram da Jacqueline Luna Di Giacomo

Un gesto semplice, quasi banale nella sua quotidianità, che però assume un peso specifico enorme nel contesto attuale. Taggare il compagno per una richiesta di regalo suggerisce che i due si stiano preparando a festeggiare insieme la giornata degli innamorati, a dispetto delle voci di chi li voleva già ai saluti.

Non è la prima volta che Jacqueline usa i social come scudo contro i pettegolezzi. Già lo scorso 28 gennaio, in occasione del trentesimo compleanno di Ultimo, la figlia di Heather Parisi aveva pubblicato uno scatto insieme al cantante con la dedica: "Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 Daddy". Un riferimento dolcissimo anche al loro piccolo Enea, che sembrava aver già messo a tacere le malelingue. Eppure, il "rumore" di cui parlava Jacqueline non si era spento del tutto. Questa nuova "richiesta" di San Valentino arriva come l'ennesima prova di una relazione che procede dritta per la sua strada.