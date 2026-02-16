Chiara Nasti e Mattia Zaccagni lontani, in vendita la loro casa a Roma. L’influencer: “Crisi passeggera”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si allontanano sui social e mettono in vendita la casa a Roma. L’influencer parla di “crisi passeggera”.

Altro che rose rosse e cioccolatini incartati con frasi romantiche. Per Chiara Nasti e il marito, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, quello appena trascorso è stato un San Valentino che profuma più di tempesta che di cioccolata. E quando i social tacciono – o peggio, quando ci si smette di seguire a vicenda su Instagram – nel mondo dello spettacolo il silenzio diventa denso di significati apparentemente nascosti.

Il dettaglio che ha acceso le voci di crisi tra i due lo hanno scovato i fan più attenti: Chiara non segue più Mattia su Instagram, e viceversa. Un gesto digitale, il “segui” sparito, che nel 2026 vale quasi quanto un comunicato ufficiale. Per una coppia che ha costruito gran parte della propria narrazione proprio attraverso i social, l’unfollow reciproco ha fatto immediatamente drizzare le antenne agli appassionati di cronaca rosa. E il fatto che l’ultima foto di coppia pubblicata risalisse a dicembre 2024 ha fatto il resto.

La casa romana di Nasti e Zaccagni in vendita

Ma non è tutto. A rendere il quadro ancora più sospetto c’è la messa in vendita della loro casa romana in zona Camilluccia-Farnesina: 280 metri quadri per una valutazione complessiva di 2,5 milioni di euro. L’enorme appartamento che aveva fatto da sfondo al loro “nido d’amore” oggi cerca nuovi proprietari. Coincidenze? Forse. O forse no.

A gettare benzina (o acqua?) sul fuoco è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha raccontato di aver contattato direttamente l’influencer. Secondo quanto riportato, Nasti avrebbe parlato di “momento di crisi passeggero”, precisando che la vendita dell’immobile non sarebbe legata alla difficoltà coniugale ma ai due furti subiti nell’abitazione: “È il momento di cambiare”, avrebbe fatto sapere. In sostanza, la vendita non sarebbe dovuta alla crisi, definita dallo stesso Nasti come passeggera.

L’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Eppure, la relazione tra Nasti e Zaccagni sembrava solida. Sposati dal 2023 e genitori di Thiago e Dea, l’influencer e il capitano della Lazio avevano già superato una crisi nei mesi scorsi. La domanda ora è un’altra: si tratta dell’ennesima turbolenza o di un vero e proprio cambio di rotta? Per Chiara si tratterebbe di un momento passeggero, ma mai prima d’ora una crisi tra i due era durata così a lungo.