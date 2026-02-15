Ilary Blasi e l’anello di fidanzamento a San Valentino, è il quarto in tre anni: dove le ha dato gli altri

L’anello a Parigi e quello sulle Dolomiti lo scorso dicembre

Ilary Blasi da Parigi nel giorno di San Valentino mostra su Instagram un nuovo anello con un grande diamante regalato dal compagno Bastian Muller, alimentando le voci di nozze imminenti. Non è il primo gioiello ricevuto, bensì è il quarto anello di fidanzamento in meno di tre anni: nel dicembre 2023 aveva sfoggiato un solitario molto prezioso a St. Moritz; a maggio 2025 Bastian le aveva fatto la proposta ufficiale a Villa d’Este sul Lago di Como; a dicembre 2025 era apparso un altro anello importante a Cortina, interpretato come segnale di matrimonio nel 2026.

L’ultimo anello, accompagnato dalla dedica My Forever Valentine, sembra confermare che le nozze potrebbero essere vicine, forse nell’estate 2026, in attesa della sentenza definitiva di divorzio da Francesco Totti. Intanto, mentre prosegue la battaglia legale con l’ex marito, Ilary Blasi continua a collezionare anelli che simboleggiano promesse e momenti social che a tratti sembrano quasi irridere l'insistenza di un certo tipo di gossip sul suo conto.

L’anello di Saint Moritz da 100mila euro

Parliamo di anelli costosi, uno quotato da La Repubblica quasi sui 100mila euro, e di gesti che vengono condivisi in vacanze di famiglia, durante le quali sono presenti spesso anche i figli di Blasi e Totti. Tutto a confermare che le intenzioni ci sono tutte e che il futuro potrebbe davvero essere dal profumo di fiori d'arancio. E per anelli che spuntano come funghi ci sono anelli che scompaiono misteriosamente. Parliamo di quello al dito di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, che di recente si è mostrata sempre più di frequente con l'anulare libero. Qualcuno dice che l'aria di crisi aleggi nella coppia ma nessuno dei due si è mai esposto a riguardo. Persone vicine al Pupone parlano di un'atmosfera resa pesante anche da questa lunga e dispendiosa battaglia legale per il divorzio da Ilary.