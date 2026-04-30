Ilary Blasi e le future nozze con Bastian Muller, la reazione di Totti: “Non le vede di buon occhio”

Ilary Blasi sta pensando alle nozze con Bastian Muller. A confermarlo era stata la stessa conduttrice, quando ospite di Verissimo aveva risposto con "quando divorzio" alla domanda di Silvia Toffanin sul matrimonio. L'udienza di divorzio dall'ex marito Francesco Totti si è tenuta a fine marzo ma non è stata definitiva, dal momento che alcune questioni sono rimaste ancora irrisolte. Ma cosa ne pensa l'ex capitano- legato oggi a Noemi Bocchi, di questa situazione?

La reazione di Francesco Totti e Chanel alle nozze di Ilary Blasi

Secondo il settimanale Oggi, nella rubrica di Alberto Dandolo, l'ex capitano della Roma non sarebbe esattamente felice delle nozze dell'ex moglie con Bastian Muller. Totti infatti "non vedrebbe di buon occhio i fiori d'arancio" di Ilary Blasi, soprattutto perché i rapporti tra quest'ultima e la sua compagna Noemi Bocchi sarebbero ancora "altalenanti". Le due donne infatti non riuscirebbero a trovare un'intesa nel privato, anche se in pubblico "si mostrano in grande armonia". Esattamente all'apposto sarebbe invece la reazione di Chanel Totti alle nozze della madre: la ragazza sarebbe impaziente e avrebbe costruito nel tempo un ottimo legame con Muller, che a sua volta la descrive come una "forza della natura" ed esattamente uguale alla madre per quanto riguarda il carattere.

I rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti

L'udienza di divorzio tra Totti e Blasi si è tenuta a fine marzo e avrebbe dovuto essere definitiva, ma così non è stato. Tra i due ex coniugi ci sono ancora tensioni irrisolte che hanno rallentato l'intero l'iter, impedendo così di ufficializzare la fine del matrimonio e di ottenere lo stato civile necessario per procedere alle nozze. Non ci sarebbe ancora un punto di incontro su questioni legate alla villa dell'Eur, come chi dovrebbe occuparsi della gestione dell'immobile, e sulla gestione dei figli, in particolare legate all'assegno di mantenimento.