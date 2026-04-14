La fidanzata di Christian Totti è nel cast dei Cesaroni: il supporto a Melissa Monti per il suo esordio

I Cesaroni sono tornati in tv, un ritorno tanto atteso per i fan della serie di Canale 5 con protagonista Claudio Amendola, nel cui cast oltre ai volti storici ci sono anche delle new entry, ed è il caso della giovane Melissa Monti. La 22enne romana, fidanzata di Cristian Totti, primogenito dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, è tra le giovani attrici che compariranno nelle nuove puntate e a supportarla ci ha pensato il fidanzato che ha subito condiviso un messaggio a lei rivolto sui suoi social.

La dedica di Cristian Totti a Melissa Monti per il debutto ne I Cesaroni

Un semplice "Ti amo" con lo screen del momento in cui Melissa è comparsa sullo schermo nella puntata d'esordio dei Cesaroni, tornati dopo più di dieci anni in televisione lunedì 13 aprile. È così che Cristian Totti ha voluto sostenere la sua fidanzata, che continua la sua carriera da attrice in uno dei prodotti più mainstream del piccolo schermo. Monti, infatti, è già apparsa con nelle fiction Il Tredicesimo Apostolo, Mi chiamo Maya e anche nelle due stagioni di Solo per amore, inoltre ebbe anche un cameo nel film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. La 21enne ne I Cesaroni interpreta Caterina, una delle new entry di questa edizione, che avrà un ruolo piuttosto centrale nello svolgersi della trama che i telespettatori scopriranno man mano che le puntate andranno avanti. La prima puntata della fiction ha avuto un ottimo riscontro in fatto di ascolti con oltre tre milioni, un ritorno davvero in pompa magna per la famiglia della Garbatella.

La storia d'amore tra Cristian Totti e Melissa Monti

Cristian Totti e Melissa Monti fanno coppia da oltre tre anni. I due non hanno mai tenuto nascosta la loro relazione, se non nelle fasi iniziali, dal momento che il giovane Totti è comunque sotto i riflettori essendo figlio dell'ex Capitano della Roma e di una delle conduttrici Mediaset più amate e famose di sempre. Da quando hanno ufficializzato la loro storia d'amore, però, non sono mancate condivisioni sui social, tra foto di compleanni, dediche, anniversari e viaggi. La scorsa estate, infatti, i due sono stati a Ibiza, come dimostrano alcune storie pubblicate su Instagram. Sono stati anche nel pubblico durante alcune puntate dell'Isola dei Famosi, quando Ilary Blasi era alla conduzione. Cristian e Melissa sono proprio la coppia da copertina: lei bellissima e agli albori della sua carriera, lui che ha iniziato a muoversi nel mondo del calcio e che sta costruendo la sua scalata nello sport.