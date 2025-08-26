Cristian Totti a Ibiza con Melissa Monti: cosa hanno indossato per la foto di coppia al tramonto

Cristian Totti e Melissa Monti sono a Ibiza con Ilary Blasi e Bastian Muller e hanno approfittato di un meraviglioso tramonto per lasciarsi immortalare fianco a fianco. Cosa hanno indossato per l’inedito scatto di coppia?

Ilary Blasi si sta godendo al 100% le vacanze estive: dopo essere stata in Puglia per motivi lavorativi e aver organizzato diverse gite in barca sul litorale laziale, ora è volata a Ibiza con il compagno Bastian Muller. Si sta dando alle escursioni (con tanto di cappellini griffati), alle giornate di relax nei lidi più rinomati dell'isola e alle serate folli in discoteca, chi c'è a farle compagnia? Non solo il fidanzato ma anche i tre figli. Se da un lato Chanel e Isabel Totti sono apparse spesso nelle sue Stories, il primogenito Cristian ha preferito lasciarsi immortalare il meno possibile. Solo nelle ultime ore, infatti, è apparso in uno scatto social postato dalla fidanzata Melissa Monti: ecco cosa hanno indossato i due per l'inedita foto di coppia.

Il look vacanziero di Cristian Totti

Cristian Totti e Melissa Monti stanno insieme da molti anni ma, considerando il fatto che posano in pochissime occasioni fianco a fianco, probabilmente preferiscono tenere la loro storia lontana dai riflettori. Durante la vacanza a Ibiza hanno fatto una piccola eccezione: si sono lasciati fotografare sullo sfondo di un tramonto infuocato, apparendo innamoratissimi e soprattutto super glamour. Il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha puntato sulla semplicità, abbinando un paio di bermuda bianchi a una camicia di lino a righine bianche e blu portata con le maniche scorciate. Niente mocassini o sandali, per completare il tutto ha poi optato per un paio di slip-on blu notte dal mood sportivo e casual.

I look di Cristian Totti e Melissa Monti

Melissa Monti indossa accessori griffati

Cosa dire, invece, di Melissa Monti, la giovane promessa della moda che viene considerate "l'erede" di Ilary Blasi? A differenza del fidanzato Cristian, si è vestita iper griffata. Ha indossato un mini dress marrone con gonna a ruota e spalline sottili di Lemema, il suo brand fashion, abbinandolo ad accessori firmati Chanel.

Melissa Monti con borsa Chanel

La borsa è una handle in pelle nere martellata (sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a oltre 6.000 euro), mentre i sandali sono quelli raso terra a doppia fascia in stile Birkenstock (un modello simile viene venduto a 5.500 euro sul sito ufficiale). Melissa non ha rinunciato al tocco prezioso: al polso ha sfoggiato un iconico Clic H bianco di Hermès (prezzo 660 euro), lo stesso che possiede anche Ilary Blasi.