Il look da spiaggia di Ilary Blasi è animalier: quanto costa il nuovo abito-pareo zebrato

Ilary Blasi è a Ibiza con le figlie e col compagno e sui social non può fare a meno di documentare la vacanza con foto e video. Cosa ha indossato ieri per visitare una delle spiagge più rinomate dell’isola?

Continuano le vacanze estive di Ilary Blasi. Dopo essere stata al timone di Battiti Live in Puglia, si è prima concessa qualche giornata in barca lungo il litorale laziale per poi volare a Ibiza con le figlie Chanel e Isabel Totti e con il compagno Bastian Muller. Ora si sta godendo il totale relax tra escursioni, serate in discoteca e mattinate alle prese con la tintarella nei lidi più rinomati dell'isola. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? L'avevamo lasciata con un cappello pescatore griffato (abbinato a un bikini "sauvage"), ora la ritroviamo in un'audace versione animalier.

Ilary Blasi segue la tendenza wild

Dove ha trascorso ieri la giornata Ilary Blasi? A Cala Gracioneta, una delle spiagge più rinomate dell'isola di Ibiza, famosa soprattutto per il suo sofisticato ristorante (dove la conduttrice naturalmente si è concessa un pranzo in compagnia). Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, è riuscita a distinguersi per originalità e glamour. Per quanto riguarda il bikini, ha scelto un modello "basic" in total black con tanga sgambati e reggiseno a triangolo che si annoda intorno alla vita, ma a fare la differenza è stato il copri-costume. Per lei niente caftani o mini shorts, ha preferito un maxi abito-pareo che strizza l'occhio alla tendenza wild, una delle più gettonate dell'estate 2025.

Ilary Blasi con l’abito animalier

Chi ha firmato l'abito zebrato di Ilary Blasi

Al posto dei classici copri-costumi, Ilary Blasi ha indossato un maxi dress animalier firmato Reina Olga. Si tratta di un lungo abito in chiffon zebrato dall'effetto vedo non vedo, ha una profonda scollatura sul davanti che rivela il bikini, un audace spacco laterale e due cut-out "strategici" lungo i fianchi, perfetti per valorizzare la silhouette.

Abito Reina Olga

Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 390 euro ed è disponibile anche in versione leopardata o floreale. Per completare il tutto Ilary ha scelto un paio di occhiali da sole tondi e mini, rinunciando a ogni altro accessorio appariscente. Capelli legati in uno chignon tiratissimo, pedicure rosso fuoco e pose da diva: la conduttrice non è forse una delle regine fashion dell'estate?