La location del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sarà un castello da fiaba in Sicilia

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo 4 luglio in Sicilia, per la precisione in castello da fiaba immerso tra gli agrumeti di Siracusa: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla location del matrimonio.

Manca ormai pochissimo a uno dei matrimoni vip più attesi dell'anno, quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, e tutto sembra essere quasi pronto. I due stanno insieme da quasi 10 anni ma hanno deciso di compiere il grande passo solo ora perché hanno avuto il loro primo figlio, il piccolo Cesare, 3 anni fa, dunque hanno preferito concentrarsi su di lui e rimandare il grande passo. Così facendo, inoltre, il bimbo potrà avere un ruolo di primo piano durante la cerimonia. Cosa sappiamo sulle nozze? Dopo che l'influencer ha diffuso sui social prima le foto dell'invito in stile Cioè e poi gli scatti dell'addio al nubilato con le amiche a Marrakech, ora è emersa anche la location. I due pronunceranno il fatidico sì in Sicilia in una tenuta da sogno.

Qual è il castello scelto da Aurora e Goffredo per il matrimonio

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà il 4 luglio in Sicilia, per la precisione al Castello di Xirumi Serravalle, un'antica villa cinquecentesca appartenente da secoli alla nobile famiglia Grimaldi di Serravalle. Si trova a Lentini in provincia di Siracusa e, grazie alla sua atmosfera da fiaba, sembra essere perfetta per fare da sfondo al giorno più importante della propria vita.

Castello di Xirumi Serravalle

Immersa tra agrumeti, palme e flora mediterranea, la tenuta è contraddistinta da una corte interna neogotica affacciata sul frantoio, su cui spicca una torre centrale merlata. All'esterno, invece, c'è un enorme bosco dove, tra cuscinoni bianchi, enormi lampadari da esterno e lucine soffuse, solitamente vengono allestite le cerimonie. Non mancano un granaio, la piscina, un agrumeto e un suggestivo giardino arabo con giochi d'acqua.

Castello di Xirumi Serravalle

Tre giorni di festeggiamenti con concerto di Eros finale

Stando alle indiscrezioni, il matrimonio di Aurora e Goffredo sarà blindatissimo e, come ormai da tradizione tra le star, durerà 3 giorni, dunque un intero weekend. Per garantire la massima discrezioni ai numerosi invitati noti, gli sposi avrebbero prenotato l'intera struttura, anche le suite più esclusive, e avrebbero ingaggiato un imponente servizio di sicurezza.

Castello di Xirumi Serravalle

Quali sono gli eventi in programma? Al di là del rito vero e proprio, ci saranno aperitivi, cene, nottate danzanti e addirittura un concerto privato finale. Papà Eros Ramazzotti, infatti, avrebbe voluto fare un regalo speciale alla figlia, chiedendo allo staff della tenuta di allestire un palcoscenico a ridosso della piscina. In quanti scommettono che sarà questo il momento più emozionante delle nozze?