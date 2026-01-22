Il nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti: qual è il significato del dragone rosso sul braccio
Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: diventata mamma del piccolo Cesare da quasi 3 anni, ora si prepara al matrimonio col compagno Goffredo Cerza, previsto per il prossimo luglio. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul gran giorno ma la cosa certa è che i due proprio ieri hanno festeggiato il loro nono anniversario. Sarà perché voleva fare qualcosa di speciale in occasione della ricorrenza o semplicemente perché aveva programmato l'evento da tempo, ma sempre ieri in serata ha fatto visita alla tatuatrice: ecco cosa si è lasciata imprimere sulla pelle.
Chi è la tatuatrice di Aurora Ramazzotti
Ieri sera Aurora Ramazzotti ha fatto visita a Elisa Rossini, tatuatrice specializzare nella tecnica Fine Line Tattoo, e ha aggiunto un nuovo disegno indelebile alla sua "collezione". Si è lasciata immortalare stesa sul lettino mentre l'artista portava a termine l'opera sulla parte interna dell'avambraccio e anche in questa occasione ha trovato il modo di fare ironia. Con indosso un completo di maglia blu navy composto da gonna a pieghe, crop top e cardigan, ha lasciato un tarallo poggiato sulla pancia, così da mangiarlo dopo aver finito di "combattere" contro il dolore. Nella didascalia ha poi scritto: "Con un tarallo in stand by", portando l'attenzione dei fan sul dettaglio originale.
Cosa significa il tatuaggio del dragone
Sempre sui social Aurora Ramazzotti ha rivelato il risultato finale: sull'avambraccio sinistro, appena sotto la carta de La Temperanza, si è lasciata imprimere il disegno di un dragone giapponese realizzato con inchiostro rosso. Il tatuaggio è di appena 5 cm ma è stato realizzato nei minimi dettagli con una linea sottilissima. Qual è il suo significato? Stando alle convenzioni, il drago sarebbe un simbolo di forza, saggezza, potere, longevità e buona sorte. Il rosso, inoltre, farebbe riferimento alla passione, al coraggio e alla protezione. Si tratterà di un buon auspicio in vista del matrimonio con Goffredo?