Il nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti: qual è il significato del dragone rosso sul braccio

Aurora Ramazzotti ha fatto un nuovo tatuaggio e non ha esitato a mostrarlo sui social: cosa significa il disegno del dragone rosso?

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: diventata mamma del piccolo Cesare da quasi 3 anni, ora si prepara al matrimonio col compagno Goffredo Cerza, previsto per il prossimo luglio. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul gran giorno ma la cosa certa è che i due proprio ieri hanno festeggiato il loro nono anniversario. Sarà perché voleva fare qualcosa di speciale in occasione della ricorrenza o semplicemente perché aveva programmato l'evento da tempo, ma sempre ieri in serata ha fatto visita alla tatuatrice: ecco cosa si è lasciata imprimere sulla pelle.

Chi è la tatuatrice di Aurora Ramazzotti

Ieri sera Aurora Ramazzotti ha fatto visita a Elisa Rossini, tatuatrice specializzare nella tecnica Fine Line Tattoo, e ha aggiunto un nuovo disegno indelebile alla sua "collezione". Si è lasciata immortalare stesa sul lettino mentre l'artista portava a termine l'opera sulla parte interna dell'avambraccio e anche in questa occasione ha trovato il modo di fare ironia. Con indosso un completo di maglia blu navy composto da gonna a pieghe, crop top e cardigan, ha lasciato un tarallo poggiato sulla pancia, così da mangiarlo dopo aver finito di "combattere" contro il dolore. Nella didascalia ha poi scritto: "Con un tarallo in stand by", portando l'attenzione dei fan sul dettaglio originale.

Aurora Ramazzotti con Elisa Rossini

Cosa significa il tatuaggio del dragone

Sempre sui social Aurora Ramazzotti ha rivelato il risultato finale: sull'avambraccio sinistro, appena sotto la carta de La Temperanza, si è lasciata imprimere il disegno di un dragone giapponese realizzato con inchiostro rosso. Il tatuaggio è di appena 5 cm ma è stato realizzato nei minimi dettagli con una linea sottilissima. Qual è il suo significato? Stando alle convenzioni, il drago sarebbe un simbolo di forza, saggezza, potere, longevità e buona sorte. Il rosso, inoltre, farebbe riferimento alla passione, al coraggio e alla protezione. Si tratterà di un buon auspicio in vista del matrimonio con Goffredo?

