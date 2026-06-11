Case a 1 euro a Caltanissetta, al via l’iniziativa per ripopolare la città

A Caltanissetta prende il via il progetto Case a 1 euro: i proprietari di immobili inutilizzati o abbandonati possono aderire all’iniziativa del Comune con una grande opportunità, ovvero favorire il recupero degli edifici abbandonati e contribuire alla riqualificazione del centro storico.

Vista di Mazzarino all’alba, Caltanissetta, Sicilia

L’Italia sta attraversando una profonda trasformazione del mercato immobiliare. Se nelle grandi città trovare una casa è sempre più difficile e costoso, nei piccoli centri e nei borghi storici il fenomeno opposto continua a svuotare interi quartieri. Sempre più persone si trasferiscono verso città più grandi, lasciando dietro di sé immobili inutilizzati e spesso destinati al degrado. Per contrastare questo fenomeno, negli ultimi anni numerosi comuni hanno lanciato iniziative di vendita simbolica delle cosiddette case a 1 euro, con l’obiettivo di favorire il recupero del patrimonio culturale e attirare nuovi cittadini. Tra questi c’è anche Caltanissetta, dove dopo un percorso amministrativo avviato negli anni scorsi è entrata nel vivo l’opportunità destinata ai proprietari di immobili abbandonati, chiamati ad aderire al progetto promosso dall’amministrazione comunale.

Caltanissetta Centro, Sicilia

Come funziona l'iniziativa del comune di Caltanissetta

L’amministrazione comunale di Caltanissetta ha invitato i proprietari di immobili inutilizzati, abbandonati o non più rispondenti alle proprie esigenze a presentare domanda per inserire le proprie abitazioni nella lista dedicata al progetto Case a 1 euro. L’obiettivo è trasformare edifici oggi chiusi e spesso in stato di degrado in una risorsa per la collettività, favorendone il recupero attraverso l’intervento di acquirenti disposti a investire nella loro ristrutturazione. Secondo il comune, molti di questi immobili rappresentano per i proprietari soltanto costi legati a manutenzione, messa in sicurezza, tributi e altre spese, senza offrire nessun beneficio concreto. L’iniziativa punta quindi a liberare i proprietari da questo peso e, allo stesso tempo, a contribuire alla riqualificazione del centro storico cittadino. L’assessore alla Comunicazione, Crescita Territoriale e Identità Nissena, Pier Paolo Olivo, ha descritto il progetto come una straordinaria opportunità sia per i cittadini che possiedono immobili inutilizzati sia per l’intera comunità, sottolineando come ogni abitazione recuperata possa diventare un’occasione per riaccendere il centro storico. Per chiunque voglia aderire al progetto, le richieste di adesione possono essere presentate tramite Pec, email ordinaria oppure consegnando l’istanza cartacea al Protocollo generale del Comune.