Perché Aurora Ramazzotti ha indossato una maschera alla festa dei 30 anni di Goffredo Cerza

Goffredo Cerza ha compiuto 30 anni e la futura moglie Aurora Ramazzotti non poteva mancare al mega party romano. Per quale motivo ha indossato una mascherina di pizzo sugli occhi?

Il weekend appena terminato è stato ricco di grandi festeggiamenti in casa Hunziker-Ramazzotti: Michelle ha compiuto 49 anni (apparendo meravigliosa in rosso fuoco al party con le amiche), mentre sabato notte è stato il turno di Goffredo Cerza. Il futuro marito di Aurora Ramazzotti ha compiuto 30 anni e ha voluto celebrare la “cifra tonda” con qualcosa di davvero speciale: una festa in una location top secret, dove è a tutti è stato chiesto di indossare una maschera. Qual è il motivo nascosto dietro a questo preciso dress code?

La festa per i 30 anni di Goffredo Cerza

Per i suoi 30 anni, nonché per l’ultimo compleanno da celibe, Goffredo Cerza ha deciso di fare le cose in grande. Ha riunito amici e persone care a Roma in una location top secret che sembra essere uscita da un film thriller. Si tratta di un locale ricavato in una grotta sotterranea, dove tutto era a tema mistero ed esoterismo.

L’ingresso alla location

Candele, tavola “ondulata” e led con scritte evocative: all’ingresso a ogni invitato è stato chiesto di prendere la propria chiave per conoscere il numero del proprio posto.

La maschera su ogni posto

Invece dei classici segnaposti, tutti hanno trovato delle maschere total black in stile Eyes Wide Shut ad accoglierli, il motivo? Come recitato in inglese in una delle scritte led “I 30 sono più belli se visti da dietro una maschera”. Non sono mancate le postazioni per preparare i tiramisù fai da te, la maxi bottiglia di spumate aperta dopo le candeline e l’enorme torta personalizzata.

Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza vestono coordinati

Goffredo e Aurora hanno rispettato alla lettera il dress code, lui con una sorta di “corona dark” che gli ha lasciato il viso scoperto, lei con una mascherina di pizzo che ha aggiunto un tocco intrigante al look. Naturalmente si sono vestiti in coordinato in total black, apparendo ancora più uniti e affiatati. Il festeggiato ha optato per un classico completo nero portato col papillon, mentre Aurora ha preferito una sinuosa sirena nera con spalline sottili e gonna a effetto vedo non vedo. Cosa indosseranno i due alle nozze della prossima estate? L’unica cosa certa è che insieme sono sempre super adorabili.