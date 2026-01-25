Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti per la festa dei 49 anni di mamma Michelle Hunziker

Il weekend che sta per terminare è stato di grandi festeggiamenti per Michelle Hunziker, che ieri, 24 gennaio, ha compiuto 49 anni. Per lei il tempo sembra essersi letteralmente fermato: nonostante l'età che avanza, continua a essere meravigliosa e glamour, tanto da fare invidia anche alle giovanissime. Per celebrare la giornata speciale ha pensato bene di riunire le amiche più care, da Serena Autieri a Ilary Blasi, fino ad arrivare ad Anna Tatangelo, organizzando una maxi festa con brindisi, cena sofisticata e karaoke. Tra gli invitati non poteva mancare la figlia Aurora Ramazzotti, che è riuscita a distinguersi per stile ed eleganza: ecco cosa ha indossato per il compleanno della mamma.

Chi ha firmato la jumpsuit di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di condividere un legame davvero speciale con mamma Michelle Hunziker e non sorprende che abbia partecipato attivamente al suo party di compleanno con le amiche. Tra mamma è figlia è andata in scena una vera e propria "sfida di stile": se la festeggiata ha scelto di osare con un rosso fuoco sensuale e d'impatto, Aurora ha preferito un più sobrio grigio.

Aurora Ramazzotti in Giovani Bedin

Per lei niente tubini strizzati, tailleur rigorosi o sinuose sirene, ha puntato tutto sulla comodità con un look a effetto tuta. Ha infatti indossato una jumpsuit di Giovanni Bedin, un modello in maglia con bustier strapless, pantaloni ampi e scampanati e laccio che segna il punto vita. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduta a 1.350 euro.

Leggi anche Michelle Hunziker festeggia 49 anni con un look da diva: in rosso al party con le amiche

Giovanni Bedin

Aurora Ramazzotti con le pumps metalliche

Per completare il tutto Aurora non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, sfoggiando un paio di pumps in argento metallico con fibbie che ricoprono il collo del piede. Non è mancato il tocco prezioso con un paio di orecchini over, messi in risalto da un'acconciatura raccolta (che ha poi sciolto nel corso della serata). Sui social, dopo aver postato una foto di coppia con la mamma accompagnata dalla didascalia "Auguri cuore mio", ha partecipato allo scatto di gruppo con tutte le amiche di Michelle, posizionandosi in "prima linea". Insomma, Aurora e Michelle potranno anche essere mamma e figlia ma, sia per estetica che per legame, possono essere tranquillamente scambiate per sorelle.