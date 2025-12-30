Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker chiudono l’anno in bikini sulle spiagge del Messico

Le celebrities si sono divise in due categorie: quelle che sono volate verso mete calde, così da chiudere l'anno in spiaggia indossando il bikini e quelle che invece hanno preferito le montagne innevate e gli scarponi da sci. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti appartengono al primo gruppo: non hanno resistito al fascino di una vacanza esotica e sono partite alla volta del Messico. Ecco dunque madre e figlia insieme sui social in costume: due pezzi con dettaglio gioiello per Michelle Hunziker dal fisico sempre tonico, modello in velluto per la 29enne con fascia tra i capelli.

È un viaggio di famiglia. Con loro ci sono anche Sole e Celeste Trussardi, le figlie di Michelle Hunziker nate dal secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi. Aurora Ramazzotti, invece, è col compagno Goffredo Cerza e col loro bimbo, Cesare. Manca poco alla notte di San Silvestro e loro stanno trascorrendo queste giornate tutti insieme, divertendosi al massimo. Dopo il Natale sulla neve delle Dolomiti, ora sono alle prese con nuotate e sessioni in palestra. La più scatenata, ovviamente, è Michelle Hunziker, bonariamente presa in giro da sua figlia per la sua illimitata energia: è instancabile quando si tratta di sport e attività fisica!

Le due sono molto unite e affiatate. Certo, avere Michelle Hunziker come madre non sempre è stato semplice. Ad Aurora Ramazzotti è stata quasi fatta pesare questa parentela con battutine al veleno. Ha ammesso che il confronto con lei l'ha fatta soffrire molto in passato, anche perché era piccola e dunque prendeva molto male certi commenti sul suo corpo. "Per anni non si è mostrata in costume con me" ha raccontato la conduttrice in un'intervista, ricordando quel periodo. "Aveva 13-14 anni, le facevano le foto e scrivevano: la figlia della Hunziker piena di cellulite. Ho cercato di proteggerla ma questa cosa l'ha traumatizzata molto. Da lì fino a poco tempo fa non è più venuta in spiaggia in costume. Adesso fa sport, è più sicura di sé, si mostra sui social al naturale".

In effetti, la ragazzina comprensibilmente insicura alle prese con l'accettazione della propria immagine allo specchio è diventata una donna capace di amarsi così com'è. Aurora Ramazzotti si è spesso esposta su questi temi: memore della propria esperienza cerca di essere d'aiuto alle adolescenti, oggi schiave di filtri e ritocchini, ossessionate dai like. Oggi vive tutto con più libertà e naturalezza: tante consapevolezze sono arrivate anche con la maternità, che le ha fatto guardare il suo corpo con ancora più amore e rispetto, al di là delle cosiddette imperfezioni.