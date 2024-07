video suggerito

Aurora Ramazzotti e il percorso di accettazione del proprio corpo: "Oggi sono finalmente libera, respiro" Dopo aver ricevuto alcune critiche per il suo aspetto fisico, Aurora Ramazzotti ha voluto pubblicare sui social un racconto del percorso di accettazione del proprio corpo fatto in questi anni, dal 2011 ad oggi, da quando non si sentiva a suo agio a mostrarsi in costume ad ora che è libera e felice.

A cura di Elisabetta Murina

"Amarsi è un percorso che dura tutta una vita. Stiamo tutti imparando a respirare". Aurora Ramazzotti ha deciso di sfogarsi riguardo al delicato tema dell'accettazione del proprio corpo, contro cui combatte da diversi anni. La conduttrice, mamma del piccolo Cesare e figlia di Michelle Hunziker, ha ricevuto su Instagram molti commenti sul suo fisico dopo aver pubblicato uno scatto in costume insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Commenti a cui ha voluto rispondere raccontando una parte della sua vita, finora tenuta nascosta.

Il messaggio di Aurora Ramazzotti

"Pancia sospetta", "ma sei incinta?", sono alcuni dei commenti che Aurora Ramazzotti ha ricevuto sotto una recente foto in costume con il fidanzato. Parole che, questa volta, l'hanno spinta a pubblicare alcuni scatti di se stessa, dal 2011 ad oggi, e a raccontare il percorso fatto per arrivare ad accettare se stessa. "Un respiro profondo, spero non mi abbia visto nessuno. Dai adesso mi tolgo i pantaloncini, coprimi per favore", sono alcune delle frasi che le passavano per la testa a 15 anni. Nel 2016 i pensieri apparivano poco diversi: "Magari mi siedo nella sabbia così non si vede la cellulite nelle foto. Oppure mi rimetto il copricostume?". Nel 2018 l'inizio dell'attività sportiva e la speranza di vedersi diversa, fino al 2022: "È da un po' che non mi danno più. Anzi, ho mollato proprio il colpo. Mantenere il controllo era diventato troppo. Va bene così".

L'ultima foto risale al 2024, mentre tenendo per mano il figlio Cesare passeggia verso il mare. "C'è un paparazzo col cannone puntato, Non ci penso un secondo. Mi metto tra lui è l'obbiettivo. Non me ne frega. Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera". Oggi la conduttrice è felice del suo corpo, ha imparato ad amarlo, si sente libera e non se ne vergogna più in alcun modo.

Il commento di Michelle Hunziker

Tante le donne che hanno commentato il post di Aurora Ramazzotti, raccontando di rivedersi nella sua storia di ‘lotta' contro il proprio corpo. Tra queste anche Michelle Hunziker, che da mamma le è sempre stata accanto, accompagnandola passa dopo passo, sperando che questa sofferenza un giorno sarebbe andata via:

Amore mio…mi ha commosso ciò che hai scritto..io ero accanto a te in ognuno di questi momenti di “apnea”….speravo sempre da mamma di poterti togliere io questa sofferenza, ma alla fine l’amor proprio è un grande e lunghissimo percorso che dobbiamo fare noi…con il grande ostacolo da affrontare della cattiveria e dell’ insensibilità di molte persone che non pensano a quanto male fanno con i loro commenti. Oggi davvero ….ti sento libera, realizzata e felice…