Ludovica Valli ancora criticata per il suo corpo, lo sfogo: "Mi sono sentita sbagliata per quei kg in più" Ludovica Valli ha condiviso su Instagram una sua foto in costume e, stanca di essere attaccata per il suo aspetto fisico, ha voluto rispondere una volta per tutte: "Ho sempre mostrato la mia vita senza filtri, per colpa della società ho pensato di essere sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, in quei kg "in più o in meno".

A cura di Elisabetta Murina

Ludovica Valli di nuovo al centro di critiche per il suo aspetto fisico. Dopo essere stata presa di mira per via dei ritocchi estetici, l'influencer ha voluto rispondere a tutti coloro che la attaccano per il suo corpo, soprattutto chi sostiene che sia "eccessivamente magra". Stanca, ha deciso di non voler stare più in silenzio e, sotto una sua foto in costume, si è sfogata una volta per tutte senza filtri.

"Mi mostro senza filtri da 10 anni, pensavo di essere sbagliata nel mio corpo"

Ludovica Valli ha condiviso su Instagram una foto in costume, scrivendo come didascalia: "Già immagino i commenti sotto questo post". E, infatti, sono diversi i messaggi comparsi sotto lo scatto che criticano l'influencer per il suo aspetto fisico, tra chi sostiene sia "troppo magra" e chi che dia il "messaggio sbagliato". Stanca di questi continui giudizi, ha deciso di rispondere una volta per tutte spiegando di essere sempre stata se stessa e di essersi mostrata, in tutti questi anni, senza filtri:

Io sto spesso zitta, oggi non potevo sopportare un altro messaggio. Perché a me, che mi si dica che "mando messaggi sbagliati" anche no. Accetto giudizi/critiche costruttiva, non chi mi segue a caso e ha voglia di giudicarmi non sapendo. Sono 10 anni ormai che sono qui sui social e le persone che mi seguono da anni sanno anche quanti peli ho sotto le ascelle. Mi sono sempre fatta vedere per come sono realmente, pregi e difetti compresi. Ho sempre mostrato la mia vita senza filtri, me stessa senza filtri.

Tra gli obbiettivi dei contenuti che condivide, anche quello di "normalizzare" i corpi, nella speranza che le sue parole possano aiutare chi si sente giudicata: "L'ho fatto in gravidanza e continuo a farlo. Perché io stessa tantissimi anni fa ci sono passata e "per colpa" mia ma anche della società ho pensato di essere sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, in quei brufoli, in uqe kg "in più o in meno".

La risposta alle critiche sulla famiglia

Tra le critiche che l'hanno particolarmente colpita e spinta a rispondere anche quella da parte di un utente che le ha scritto: "Siete felici e sorridenti solo quando vi lodano per la famiglia da Mulino Bianco che proponete, fatta di vacanze, di torte fatte in casa, di figli sbattuti sui social, appena nati … Ma perché ve la prendete così tanto ?". L'influencer ha spiegato: "Famiglia del Mulino Bianco io? Ma quando mai, noi siamo tutto tranne che questo. Noi siamo noi, fine. Forse non ci conosci proprio, il mio compagno lo vedete una volta ogni due/ tre settimane sul mo profilo. Non concepisco e mai lo farò che mi si dicano cose che davvero non faccio".