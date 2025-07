Martina De Ioannon sull’uso della chirurgia: “Mi dicono che ho la plastica in faccia, ma ho rifatto solo il naso”

Martina De Ioannon risponde a chi la accusa sui social di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia estetica in volto. Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Dovrei cambiare chirurgo se avessi la plastica in faccia”.

Martina De Ioannon risponde a chi la accusa sui social di aver fatto un uso eccessivo della chirurgia. Lo sfogo dell'ex tronista di Uomini e Donne e fidanzata di Ciro Solimeno attraverso un video postato su Tik Tok: "Mi dicono che ho la plastica in faccia, basta. Ho rifatto solo il naso". Non è la prima volta che l'influencer romana riceve critiche di questo tipo, motivo per cui ha deciso di postare un video in cui ha 19 anni come "testimonianza" del prima e dopo poco alterato.

Martina De Ioannon sull'uso della chirurgia: "Ho rifatto solo il naso"

Martina De Ioannon ha deciso di rispondere alle critiche ricevuto dagli haters personalmente, attraverso un video postato sui social. Con disinvoltura, l'ex tronista ha ammesso di aver ricorso a un solo intervento di chirurgia estetica, contraddicendo chi l'ha accusata nel tempo di averne fatto un uso eccessivo: "Ho il naso rifatto. Basta. Io sono sempre la stessa ragazzi. Mi dicono che ho la plastica in faccia. Dovrei cambiare chirurgo se avessi la plastica in faccia", le parole. A testimonianza di quanto detto, un vecchio filmato che la ritrae a soli 19 anni, per testimoniare quanto poco fosse cambiata nel corso del tempo.

Il dissing social con il suo ex Raul Dumitras

Non è la prima volta che De Ioannon finisce al centro delle discussioni social negli ultimi giorni. Di recente, si era resa protagonista di un dissing a distanza con il suo ex Raul Dumitras, di cui aveva detto: “Avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt”. La risposta di Raul era arrivata attraverso un video su Tik Tok, nel quale aveva mostrato la sua forma fisica, corredando il filmato con la didascalia: "Con tutto il rispetto per Brad Pitt, ma qui siamo in forma smagliante, con grandi risultati e in piene forze". Il sottofondo musicale scelto è stato un suo audio, diventato virale, di alcune sue considerazioni fatte sulla fidanzata ai tempi di Temptation Island 2024: