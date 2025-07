Martina De Ioannon su Ciro Solimeno: “Ero spaventata prima di conoscere la sua famiglia. Stiamo crescendo insieme”

Martina De Ioannon in una diretta su Tik Tok ha parlato della sua storia d'amore con Ciro Solimeno, conosciuto nello studio di Uomini e Donne. L'ex tronista, diventata nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island con l'ex Raul Dumitras, ha raccontato che con il nuovo fidanzato sta mettendo "basi solide e importanti": "Siamo crescendo insieme", ha rivelato. Durante la chiacchierata con le sue fan, ha raccontato come è andato il primo incontro con la famiglia di lui.

Le parole di Martina De Ioannon

Alla domanda di una fan su com'è Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha raccontato come procede la loro storia d'amore. "Non è perfetto, anche lui ha i suoi difetti. Ma sono felice. Questa per me è la risposta più soddisfacente a tutti coloro che non credevano in noi. I dubbi ci possono essere, non è che ci sposiamo domani. Ma stiamo mettendo delle basi solide e importanti" ha rivelato spiegando che la sua storia con l'ex corteggiatore non potrebbe essere paragonata alle altre relazioni avute in passato. "Ho avuto altre storie (con Raul Dumitras, ndr), ma non c'è paragone. Stiamo crescendo insieme. Io soprattutto. Anche io dovevo crescere tanto. Mi avete sempre vista molto sicura di me, lo sono, però dovevo migliorare tanti lati del mio carattere", le parole. Poco dopo la scelta sono andati a convivere e la De Ioannon ha spiegato che rifarebbe "tutto quello che ho fatto": "Il fatto di aver conosciuto Ciro mi spinge a dire "non cambierei una virgola".

Sulle presentazioni in famiglia: "Temevo i pregiudizi"

Durante la diretta, Martina De Ioannon ha raccontato anche la prima volta che ha incontrato la famiglia Solimeno. Temeva che il suo percorso televisivo avesse scatenato pregiudizi sul suo conto: "Inizialmente ero spaventata, avendo fatto delle esperienze televisive, per quanto posso sembrare forte, temevo i pregiudizi. Perché ce ne sono tanti nei miei confronti, anche se li ho sempre superati. In quel caso erano i genitori del mio fidanzato, della persona che amo, e la mia paura era che passassi per la persona che non ero". La famiglia dell'ex corteggiatore, però, l'ha accolta subito in famiglia: "All'inizio avevo paura, ma ho trovato delle persone accoglienti e semplici come me", le parole.