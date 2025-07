L’ex di Martina De Ioannon Raul Dumitras provoca Ciro Solimeno: la risposta dell’ex corteggiatore

Botta e risposta social tra Raul Dumitras e Ciro Solimeno, rispettivamente l'ex e l'attuale fidanzato di Martina De Ioannon. Il romano è conosciuto dal pubblico televisivo per la storia d'amore con l'ex tronista con la quale partecipò a Temptation Island. Si lasciarono al falò di confronto, nel reality dei sentimenti, e dopo la breve liason con il tentatore Carlo, Martina De Ioannon ha ritrovato l'amore tra le braccia di Ciro Solimeno, conosciuto a Uomini e Donne. A suon di frecciatine, i due uomini si sono "scontrati" sui social.

Cosa è successo tra Raul Dumitras e Ciro Solimeno

Nelle ultime ore tra i commenti a un video su Tik Tok di Raul Dumitras, qualcuno ha fatto il nome di Ciro, scrivendo "Ma che ne sa Ciro". "Chi?" ha risposto l'ex volto di Temptation Island, lasciando intendere di non sapere chi sia il ragazzo menzionato sotto al suo post. La frecciatina, se così può essere definita, sarebbe stata segnalata a Ciro Solimeno il quale ha replicato a tono con un video.

La replica di Ciro Solimeno con Chiara di Tony Effe

Ciro Solimeno nelle ultime ore ha pubblicato un video che potrebbe essere tradotto come una chiara e velata frecciatina all'ex della sua attuale fidanzata, Raul Dumitras. Con la canzone Chiara di Tony Effe, canta una breve strofa del testo – "Hai ragione tu, sono l'uomo da battere. Mentre ti sco*o ti sento piangere. Io sono Tony, non faccio chiacchiere. E quando arrivo è l'ora di andarsene" – cambiando, però, una parola. Al posto di Tony, cita il suo nome Ciro, prima di baciare Martina De Ioannon divertita dal video.

A chi, tra gli utenti, gli ha poi chiesto nei commenti "Ah ma sei tu il Ciro?", lui ha risposto: "Così dicono". Risponderebbe in questo modo alla provocazione fatta dall'ex della sua fidanzata, Raul Dumitras, che, dopo il video in questione, non è tornato sull'argomento.