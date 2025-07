video suggerito

Ciro Solimeno cambia lavoro dopo Uomini e Donne e diventa agente immobiliare: "Non sarà una parentesi" Ciro Solimeno, ex corteggiatore a Uomini e Donne e fidanzato di Martina De Ioannon, annuncia la sua nuova parentesi professionale: nonostante la laurea in Scienze motorie, il campano ha deciso di intraprendere la carriera di agente immobiliare.

A cura di Stefania Rocco

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze motorie a Salerno – città nella quale ha vissuto fino a qualche tempo fa – Ciro Solimeno cambia radicalmente settore. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi fidanzato con Martina De Ioannon, ha annunciato su TikTok di aver accettato una proposta che lo porterà a confrontarsi con il difficile mercato immobiliare romano. Proprio a Roma, infatti, Ciro si è trasferito da qualche mese per vivere più vicino possibile alla sua compagna.

L’annuncio di Ciro Solimeno

“Ciao a tutti, lo so non ve lo aspettavate ma sto per iniziare un nuovo percorso. È una cosa che non avevo mai considerato prima, ma quando mi è stato proposto ho subito capito che poteva essere la mossa giusta”, ha detto Ciro nel video postato qualche ora fa su TikTok, che lo ritrae all’interno di uno studio, seduto dietro la scrivania che da oggi sarà la sua nuova postazione di lavoro.

“Non è un'improvvisata ma soprattutto non è una parentesi”, ha specificato l’ex corteggiatore, “Quando faccio una cosa la faccio con la testa, ma soprattutto la faccio con il cuore. Ma non posso dirvi altro perché seguiranno aggiornamenti tramite storie, video, tantissime novità perché voglio portarvi all’interno di questo nuovo mondo, ma a modo mio”. Non un colpo di testa dunque, ma la ferma volontà di mettersi alla prova in un ambito tutto nuovo ma che ritiene possa garantirgli numerose soddisfazioni.

Martina De Ioannon lavora nel ristorante di famiglia

Come Ciro, anche la fidanzata Martina fa un lavoro comunissimo. Da tempo, infatti, è impiegata nel ristorante di proprietà dei suoi genitori a Roma. Ciro ha scelto un settore diverso, distante dall’ambito accademico in cui si è formato, ma sembrerebbe aver ponderato attentamente la decisione ed essere davvero pronto a mettersi alla prova con questa nuova esperienza professionale.

