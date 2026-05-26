Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi a Uomini e Donne: come procede la storia della nuova coppia

Ciro Solimeno ha chiuso il suo percorso a Uomini e Donne: la sua scelta è stata Elisa Leonardi. Il tronista e la corteggiatrice siciliana hanno vissuto una conoscenza piuttosto intensa, fatta di alti e bassi, ma al momento la curiosità di conoscersi ha trionfato.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ciro Solimeno ha messo un punto al suo percorso a Uomini e Donne. È arrivato finalmente il momento della scelta, andata in onda nel pomeriggio di martedì 26 maggio, quando il tronista ha deciso di uscire dal programma con Elisa Leonardi. I due, circondati da una pioggia di petali, hanno iniziato la loro conoscenza lontano dai riflettori, dopo aver attraversato un cammino non propriamente semplice. Le ultime settimane prima di questo fatidico momento erano state particolarmente tortuose, con alti e bassi emotivi, in grado di destabilizzare le corteggiatrici, finché non si è arrivati a un punto di svolta.

Le parole di Ciro Solimeno durante la scelta

Decisive sono state le parole da parte di Ciro Solimeno che ha chiesto a Elisa Leonardi di non abbandonare il programma. Un comportamento che, quindi, ha reso chiaro all'altra corteggiatrice, Martina Calabrò che non avrebbe avuto speranze con il tronista. E, infatti, la scelta ha confermato quanto già si sarebbe potuto immaginare con quel gesto. Durante la scelta, infatti il napoletano ha ammesso:

Ti ho sempre detto che hai degli occhi bellissimi, però anche nell'ultima esterna ti ho detto una cosa, che quando guardi me con quegli occhi sono ancora più belli. Ti dico che non so se saremo complicati, non so se litigheremo tanto perché siamo molto simili, se la distanza ci allontanerà, se questo orgoglio riusciremo a metterlo da parte, l'unica cosa che so e che non riesco più a fingere, ogni volta che tu mi guardi negli occhi, perché provo dei sentimenti nei tuoi confronti.

Il percorso di Ciro ed Elisa a Uomini e Donne

Il percorso di Ciro Solimeno è stato piuttosto altalenante, infatti è arrivato al trono dopo una serie di intrecci amorosi. A Uomini e Donne è entrato prima come corteggiatore di Martina De Ioannon che, poi, lo aveva scelto, ma dopo pochi mesi la loro storia si è conclusa e lei, infatti, si è posi legata a Gianmarco Steri. Nel frattempo Maria De Filippi propone a Ciro il posto sul trono e lui accetta. Non sono mancati momenti di indecisione, fraintendimenti e ripicche che hanno portato Ciro e la sua futura scelta, Elisa, a vivere una conoscenza fatta di allontanamenti e ritorni. Durante le settimane da tronista, infatti, svariate sono state le segnalazioni, anche sull'altra corteggiatrice, Martina Calabrò che hanno reso le conoscenze nient'affatto semplici. Fino ad arrivare al momento in cui non c'era null'altro da fare se non confermare il sentimento nato in questi mesi.

Ciro Solimeno e Elisa Leonardi a Uomini e Donne

Come procede la conoscenza fuori dal programma

Nel frattempo, visto che le puntate sono registrate, pare che tra i due la storia proceda a gonfie vele. Sui social è già circolato un video che vede la coppia in atteggiamenti complici, mentre si trovano in un locale di Catania, città di Elisa, in cui si divertono insieme agli amici di lei.