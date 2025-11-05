Ciro Solimeno: “Il trono di Uomini e Donne uno sprint per ripartire. Martina De Ioannon mi ha fatto crescere”

Ciro Solimeno, dopo essere stato eletto nuovo tronista, ha parlato della sua nuova avventura a Uomini e Donne. Archiviata la storia con Martina De Ioannon, è pronto a rimettersi in gioco: “Il trono è uno sprint per ripartire, cerco di voltare pagina”, le parole prima di ammettere di aver imparato un nuovo lato di sé dalla storia con l’ex tronista.

Ciro Solimeno ha rilasciato le prime dichiarazioni in qualità di tronista di Uomini e Donne. Nella puntata del dating show di ieri, dopo il confronto con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Maria De Filippi gli ha proposto di rimettersi in gioco sedendosi sulla famosa sedia rossa. Visibilmente emozionato, dopo aver abbracciato la sua ex, il giovane napoletano si è accomodato al suo posto, pronto a conoscere nuove ragazze. Ai microfoni di Witty si è dichiarato pronto a ripartire dopo la delusione d'amore: grazie a Martina, però, ha imparato un nuovo lato di sé.

Le prime parole di Ciro Solimeno tronista

"Sono un po' sotto shock, devo ancora realizzare cosa sta succedendo. Sono successe troppe cose, tutte insieme. Ho cercato di voltare pagina, penso che quello che mi sta capitando è uno sprint per ripartire" ha dichiarato Ciro Solimeno ai microfoni di Witty, dopo essere stato eletto nuovo tronista. Il giovane napoletano, ex corteggiatore, ora spera di "ritrovare una persona che mi faccia battere di nuovo il cuore", ha ammesso. Ha raccontato di non avere uno standard estetico, ma "l'impatto visivo fa la differenza": una donna, per catturare la sua attenzione, deve piacergli esteticamente, "poi devi conoscerla caratterialmente. Credo che in amore se c'è qualcosa che non va si trova il compromesso".

"Martina De Ioannon mi ha fatto crescere tanto"

Ciro Solimeno ha ammesso di essere molto instintivo, "non è un pregio", ha continuato, perché "nel mondo di oggi bisogna andare con i piedi di piombo". Archiviata la relazione con Martina De Ioannon, "una persona che, quando sapeva essere istintiva, aveva dei momenti riflessivi", che gli ha permesso di conoscere un altro lato di sé, un lato riflessivo su cui non si era mai concentrato: "Mi ha fatto crescere tanto. Sono curioso di vedermi interagire con altre persone".