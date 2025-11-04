Ciro Solimeno è una furia contro Martina De Ioannon a Uomini e Donne: “Cornifichi tutti”, lei scoppia in lacrime

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 novembre, spazio al confronto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Al centro della discussione, il presunto tradimento della romana ai danni dell’ex fidanzato, accusa che lei ha respinto con forza. Poi la confessione: “Pensavo a Gianmarco anche mentre stavo con lui, ma non l’ho tradito”.

Il confronto tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

Il clima nello studio si è scaldato subito. Martina, visibilmente provata, ha accusato Ciro di essere “meschino”, reagendo con le lacrime alle parole dell’ex fidanzato. Tina Cipollari le ha rinfacciato di aver cercato di difendere la propria privacy “dopo aver partecipato anche a Temptation Island”, sottolineando come le sue azioni fossero incoerenti. A quel punto, Gianmarco è intervenuto in sua difesa: “Attaccare così una persona non ci sta, non mettiamola alla gogna”, ha detto, invitando tutti a mantenere rispetto per la sua attuale compagna.

Le accuse reciproche e "il caso" dell'intervista a Verissimo

Il botta e risposta tra Ciro e Martina è proseguito con toni sempre più accesi. “Tu hai cornificato tutti, con me e anche con Raul Dumitras”, ha detto lui riferendosi alla sua relazione precedente, mentre lei ha ribattuto con fermezza: “Ti ergi a paladino della giustizia quando anche tu hai tradito, non facciamo i moralisti”. Martina ha ricordato anche come, durante l’intervista a Verissimo registrata poco dopo la scelta, si fosse già notata una certa freddezza da parte sua: “Dopo quella puntata abbiamo litigato. In quell’intervista si vedeva chiaramente che Ciro era molto più avanti di me. Io mettevo dei freni”.

Maria De Filippi è intervenuta per cercare di riportare calma e chiarezza: “Quando lei dice ‘non l’ho tradito’, se invece di Gianmarco ci fosse stato Giovanni, ci avreste creduto?” ha chiesto al parterre. Gianni Sperti ha risposto senza esitazione: “No, lo avremmo pensato a prescindere da chi fosse. È una questione di percezione, non di nomi.”

Le scuse dell'ex tronista e la proposta del trono a Ciro

Secondo l'ex tronista, i problemi con Ciro sarebbero nati già dopo la fine del programma, ben prima che lei si riavvicinasse a Gianmarco. Tina, però, ha insistito sostenendo che i messaggi tra Martina e Gianmarco fossero iniziati già prima che lei lo lasciasse Ciro. Alla fine, il confronto si è chiuso con le scuse da parte della romana, che ha ammesso di essersi comportata in modo immaturo pubblicando sui social alcuni "indizi" sulla sua nuova frequentazione, prima ancora di renderla ufficiale. Dopo aver ricevuto la proposta di sedere sul trono di Uomini e Donne, Ciro e la sua ex si sono poi abbracciati calorosamente.