Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro Solimeno nuovo tronista dopo il confronto con Martina De Ioannon

Fanpage.it apprende che oggi, durante la registrazione di Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno avuto modo di confrontarsi. Presente all’incontro anche Gianmarco Steri. Maria De Filippi ha poi proposto il trono a Ciro Solimeno: l’ex corteggiatore è quindi un nuovo tronista del dating show.

Questo pomeriggio, lunedì 3 novembre 2025, è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente. Stando a quanto apprende in esclusiva Fanpage.it, Martina De Ioannon si è presentata in studio – dopo il no della scorsa settimana – per avere un confronto con il suo ormai ex fidanzato Ciro Solimeno. In studio con Gianmarco Steri ha avuto modo di spiegare la loro situazione sentimentale: i due, infatti si stanno frequentando dopo aver chiuso le rispettive relazioni nate nel dating show. L'ex tronista romana ha chiarito con Ciro Solimeno al quale è poi arrivata la proposta di diventare il nuovo tronista.

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno avuto un confronto al centro dello studio con Ciro Solimeno nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi in studio, a Roma. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, al termine dell'incontro, conclusosi con un chiarimento per Martina e Ciro, Maria De Filippi ha proposto a Ciro Solimeno di diventare il nuovo tronista del dating show. Il napoletano ha accettato e si è subito seduto sul trono rosso, accanto a Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania.

Cosa era successo nel confronto precedente, senza Martina De Ioannon

Una settimana fa è andato in onda il confronto tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, senza Martina De Ioannon che non si è presentata in studio per volere della famiglia. "Affronta tutto senza problemi, ma se fosse venuta qui sarebbe andata contro la sua famiglia", ha spiegato Steri al pubblico di Canale5. Ciro Solimeno, durante l'incontro, si è detto deluso dal comportamento della sua ex che, secondo lui, lo avrebbe preso in giro, non raccontandogli inoltre la verità sui suoi reali sentimenti per Gianmarco. Steri, che oggi frequenta la De Iaonnon, l'ha difesa raccontando inoltre il momento in cui si sono riavvicinati. "Ci siamo incontrati e ho sentito una sensazione strana. Lei mi ha scritto, ora ci vediamo e frequentiamo con le dovute attenzioni. C'è qualcosa di bello", le sue parole.