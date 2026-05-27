Uomini e Donne, le prime parole di Ciro Solimeno dopo la scelta: “Ho letto cose che mi hanno fatto male”

Ciro Solimeno torna sui social dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Accanto alla gioia per il nuovo amore per Elisa Isoardi, il campano non ha nascosto l’amarezza per gli attacchi personali ricevuti durante i mesi in studio.

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L'avventura a Uomini e Donne di Ciro Solimeno si è ufficialmente conclusa dopo la scelta, con il tronista che ha deciso di abbandonare il programma insieme a Elisa Leonardi. Poche ore fa, è tornato attivamente sui social per tracciare un bilancio dell'esperienza, confessando di aver vissuto mesi tutt'altro che facili dal punto di vista emotivo.

Ciro Solimeno torna sui social dopo la scelta a Uomini e Donne

Con un lungo messaggio affidato a Instagram, Solimeno ha spiegato come questa opportunità sia arrivata in un momento cruciale della sua vita, non nascondendo però le ferite causate dai giudizi del pubblico:

Ci sono percorsi che arrivano proprio quando ne hai più bisogno. Durante questo cammino ho letto e sentito tante cose che mi hanno fatto male, soprattutto quando le critiche andavano oltre il contesto televisivo e colpivano direttamente la mia persona. Ma, allo stesso tempo, ho avuto la fortuna di sentire accanto tantissime persone che hanno scelto di conoscermi davvero, di difendermi e di sostenermi.

L'ex tronista ha poi colto l'occasione per ringraziare pubblicamente Maria De Filippi e l'intera redazione del programma, sottolineando l'importante crescita interiore maturata in questi mesi: “Oggi sono felice. E forse la cosa più bella è capire che le cose migliori arrivano proprio quando meno te le aspetti”.

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Un trono tormentato: dal passato con Martina De Ioannon alla scelta di Elisa

Il lieto fine con Elisa Leonardi rappresenta il traguardo di un percorso televisivo decisamente tortuoso. Ciro Solimeno, infatti, era sbarcato inizialmente negli studi di Canale 5 nelle vesti di corteggiatore di Martina De Ioannon. I due avevano lasciato insieme la trasmissione, ma la loro relazione si era interrotta dopo appena pochi mesi (con la romana che si è successivamente legata a Gianmarco Steri). Da lì, la decisione della redazione di offrirgli la poltrona da tronista. Anche la conoscenza con Elisa è stata una vera e propria montagna russa, segnata da pesanti fraintendimenti, ripicche e momentanei allontanamenti. A complicare il quadro erano state anche le numerose segnalazioni arrivate sull'altra corteggiatrice in corsa, Martina Calabrò, che avevano teso l'ambiente e rallentato le dinamiche. Nonostante i dubbi iniziali, il sentimento tra Ciro ed Elisa ha finito per imporsi, spingendo il tronista a chiudere i giochi in anticipo rispetto alle tempistiche canoniche.