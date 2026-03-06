Martina De Iaonnon punge Ciro Solimeno dopo la crisi superata con Steri: “Scegliere lui è stato super giusto”

Il rapporto tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sembra essere arrivato a un punto di rottura. La mossa social dell’influencer dopo le critiche sul trono del suo ex a Uomini e Donne: “Anche se in ritardo, mi sa che ha fatto la scelta super giusta”.

Il rapporto tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sembra essere arrivato a un punto di rottura e questa volta la conferma arriva direttamente dai movimenti social dell'influencer romana. Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne di giovedì 5 marzo, infatti, l'attuale tronista ha ricevuto non poche critiche per il suo percorso nel dating-show: a rincarare la dose ci ha pensato proprio De Ioannon, attualmente fidanzata con Gianmarco Steri: ecco cosa è successo.

Martina De Ioannon e la stoccata social a Ciro Solimeno. Tutto è nato sotto un video pubblicato da Martina De Ioannon sul suo profilo TikTok. Tra i numerosi commenti ricevuti, molti erano veri e propri attacchi diretti a Ciro Solimeno, la sua scelta nel dating show di Maria De Filippi. L'ex tronista ha scelto di non usare le parole, ma la sua approvazione è arrivata tramite una serie di "like tattici" piazzati proprio sotto i messaggi più critici nei confronti dell'ex corteggiatore.

Gli screenshot delle interazioni hanno fatto immediatamente il giro del web, diventando per molti la prova del nove di un risentimento ancora acceso. Il silenzio di De Ioannon, tuttavia, si è interrotto solo per rispondere a un commento particolare. "Anche se in ritardo, hai fatto una scelta super giusta", le ha scritto un'utente, riferendosi a Gianmarco Steri. "SUPER", ha risposto lei. Solo pochi giorni fa, era stata lei stessa a raccontare di un momento di crisi vissuto con il suo attuale compagno, probabilmente derivante da alcune interferenze del napoletano, che a Uomini e Donne aveva parlato di alcuni loro incontri avvenuti lo scorso anno, alle spalle della produzione.

Il giallo sul trono di Ciro Solimeno. Mentre la romana lancia frecciatine via social, la posizione di Ciro Solimeno all'interno del programma si fa sempre più precaria. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, il percorso del tronista campano sarebbe fortemente a rischio. A far scattare l'allarme tra i telespettatori è stata l'assenza del ragazzo nelle ultime due registrazioni del trono classico. Un vuoto in studio che ha alimentato le voci di un imminente addio: stando ai rumors, Solimeno potrebbe salutare definitivamente il pubblico di Canale 5 molto prima del previsto, mettendo la parola fine a un'esperienza che, dopo la rottura con la sua ex compagna, sembra aver perso lo smalto iniziale.